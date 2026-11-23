23 ноября 2026, 09:33

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Постоянное хранение электроники на холодном балконе грозит повреждением контактов, появлением влаги внутри корпуса и проблемами с аккумулятором. Об этом предупредил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, пишет «Газета.Ru».