Физик объяснил, чем опасно хранение электроники на холодном балконе
Постоянное хранение электроники на холодном балконе грозит повреждением контактов, появлением влаги внутри корпуса и проблемами с аккумулятором. Об этом предупредил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, пишет «Газета.Ru».
По словам ученого, низкая температура сама по себе не всегда опасна для выключенного устройства. При этом условия хранения должны соответствовать требованиям производителя. Больший риск создают регулярные перепады температуры и влажности. При охлаждении и нагревании материалы внутри прибора сжимаются и расширяются с разной скоростью. Из-за этого в местах пайки возникает напряжение. Со временем там могут появиться микротрещины, а качество контакта ухудшится.
На морозе некоторые виды пластика становятся жестче и легче ломаются. Поэтому после переноса техники в тепло физик не рекомендует сразу разбирать корпус, сгибать провода или подвергать детали другим нагрузкам. Еще одна опасность связана с конденсатом. В теплой комнате влага из воздуха может осесть на охлажденных платах, контактах и разъемах. Если сразу включить прибор, возрастет риск сбоев и короткого замыкания. Постоянная сырость, в свою очередь, ускоряет коррозию металла.
Отдельного внимания требуют устройства с литий-ионными аккумуляторами, в том числе ноутбуки, планшеты, колонки и электроинструменты. На холоде доступная емкость батареи временно снижается. Зарядка сильно охлажденного аккумулятора способна привести к необратимому ухудшению его характеристик, предупредил Юрасов.
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