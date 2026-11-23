23 ноября 2026, 07:37

«Р-РЕШЕНИЯ»: более 50% россиян мешают соседям громкой музыкой

Фото: iStock/Dima Berlin

Больше половины участников опроса включают музыку и видео без наушников, не задумываясь об удобстве соседей. Исследование провело АО «Р-РЕШЕНИЯ» среди более тысячи россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru».