Опрос показал, какие привычки россиян могут мешать соседям
Больше половины участников опроса включают музыку и видео без наушников, не задумываясь об удобстве соседей. Исследование провело АО «Р-РЕШЕНИЯ» среди более тысячи россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Такую привычку назвали 53% респондентов. Еще треть передвигает мебель без защитных накладок на ножках, а 26% громко разговаривают по телефону. Вечернюю и ночную уборку или тренировки отметили 19% участников. Каждый десятый ходит дома на каблуках либо в обуви с твердой подошвой. Громкое пение вошло в перечень привычек у 7% опрошенных.
Одновременно 53% респондентов заявили, что стараются следить за уровнем шума в квартире. В случае жалобы 42% готовы уточнить у соседа, какие звуки ему мешают. Еще 30% сначала захотят убедиться, что шум доносится именно от них. Для 16% высокая слышимость в многоквартирном доме остается неизбежной проблемой. Менять свои привычки из-за нее они не намерены.
Самым популярным способом снизить шум стал отказ от громких занятий ночью и утром — его выбрали 65% участников. Комплексную звукоизоляцию назвали 48%, использование наушников — 28%. Еще по 26% высказались за ковры и мягкие покрытия, накладки на мебель и договоренности с соседями.
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