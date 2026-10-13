Физик объяснил, почему смартфон разряжается без связи

13 октября 2026, 09:49

Физик Юрасов: при слабом сигнале телефон тратит больше энергии на поиск сети

Фото: istockphoto / dikushin

Смартфон может быстрее разряжаться даже в режиме ожидания, если мобильная связь работает нестабильно или полностью отсутствует. Причину этого Life.ru объяснил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.





По его словам, при слабом сигнале смартфон активнее взаимодействует с базовыми станциями, а иногда увеличивает мощность передачи данных. Из-за этого радиомодуль потребляет больше энергии.



«Слабый сигнал мобильной сети влияет не только на качество звонков и скорость интернета. В таких условиях смартфон действительно может расходовать заряд быстрее, даже если пользователь почти не меняет привычный сценарий работы», — отметил Юрасов.