Физик объяснил, почему смартфон разряжается без связи
Физик Юрасов: при слабом сигнале телефон тратит больше энергии на поиск сети
Смартфон может быстрее разряжаться даже в режиме ожидания, если мобильная связь работает нестабильно или полностью отсутствует. Причину этого Life.ru объяснил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
По его словам, при слабом сигнале смартфон активнее взаимодействует с базовыми станциями, а иногда увеличивает мощность передачи данных. Из-за этого радиомодуль потребляет больше энергии.
«Слабый сигнал мобильной сети влияет не только на качество звонков и скорость интернета. В таких условиях смартфон действительно может расходовать заряд быстрее, даже если пользователь почти не меняет привычный сценарий работы», — отметил Юрасов.Дополнительная нагрузка возникает, когда телефон постоянно ищет доступную сеть или переключается между базовыми станциями. Такое происходит, например, во время поездок на автомобиле или поезде, а также в местах со слабым покрытием.
Даже если связь полностью отсутствует, смартфон может периодически искать сигнал. Поэтому устройство, оставленное на несколько часов в подвале или подземном паркинге, способно потерять значительную часть заряда при выключенном экране.
На энергопотребление также влияет нестабильная передача данных. При плохом соединении информация может отправляться повторно, из-за чего радиомодем дольше остаётся активным. В некоторых случаях это сопровождается нагревом корпуса.
Чтобы снизить расход заряда в месте, где мобильной сети заведомо нет, эксперт рекомендует включить авиарежим. Тогда смартфон перестанет искать базовые станции. Если же связь необходима, полностью отключать мобильный модуль не стоит.