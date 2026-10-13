Инсульт все чаще встречается у молодых из-за неправильного образа жизни

13 октября 2026, 08:58

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Заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов заявил, что сердечно-сосудистые проблемы все чаще возникают у молодых людей. Тенденция касается в том числе инсультов и нарушений кровоснабжения мозга.





В беседе с Наукой Mail эксперт связал омоложение таких диагнозов с привычками, вредными для сердца и сосудов. В числе ключевых угроз он назвал курение, прием токсичных и психоактивных веществ, а также рацион с избытком сахара и животных жиров.



По словам Мелерзанова, сочетание нескольких факторов заметно повышает вероятность опасных заболеваний. Он призвал не игнорировать тревожные признаки: слабость или нарушение движений, изменения мимики, проблемы с речью и продолжительную головную боль.





«При появлении таких симптомов важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью», — подчеркнул специалист.