Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле

05 ноября 2025, 08:00

Профессор Митио Каку объяснил интерес к межзвездному объекту 3I/ATLAS

Фото: iStock/Alones Creative

Физик и популяризатор науки Митио Каку высказал интересные предположения о межзвездном объекте 3I/ATLAS в интервью телеканалу Newsmax, пишет РИА Новости.