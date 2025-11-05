Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле
Физик и популяризатор науки Митио Каку высказал интересные предположения о межзвездном объекте 3I/ATLAS в интервью телеканалу Newsmax, пишет РИА Новости.
Небесное тело, обнаруженное 1 июля посредством телескопов NASA, недавно проникло в пределы Солнечной системы и направляется в сторону Земли. Каку подчеркнул, что большинство исследователей рассматривают 3I/ATLAS как комету, однако астрофизик Ави Леб выдвинул гипотезу, что это инопланетный корабль.
Митио Каку отметил, что межзвездные объекты редко попадают в пределы нашей системы. Ранее наблюдали лишь два подобных случая: астероид Оумуамуа в 2017 году и комету 2I/Borisov в 2018-м. Это объясняет повышенный интерес к 3I/ATLAS.
Ученые планируют следить за изменением скорости объекта по мере его приближения к Солнцу. Если они зафиксируют увеличение энергии, это может указывать на возможную искусственную тягу.
