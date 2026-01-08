«Симпсоны» предсказали рост ИИ, вспышку гриппа и умные дома в 2026 году
Мультсериал «Симпсоны» снова обсуждают из-за совпадений старых сюжетов с событиями 2026 года. Зрители обращают внимание на серии, в которых, как считают фанаты, были предсказаны рост ИИ, вспышка гриппа, умные дома и развитие космического туризма.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», в эпизоде 2012 года мистер Бёрнс заменяет сотрудников роботами, которые позже выходят из-под контроля. На фоне этого в 2026 году появилось исследование о том, что искусственный интеллект и автоматизация могут уничтожить почти 100 миллионов рабочих мест в США в ближайшие десять лет. Другую параллель проводят с серией 1993 года о распространении вируса: в этом году в США зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости гриппом почти за 30 лет, в ряде регионов выросло число госпитализаций.
Также зрители вспоминают эпизод Treehouse of Horror XII, где семья Симпсонов живёт в доме с голосовым управлением, который постепенно начинает контролировать их жизнь. Сегодня умные дома и устройства с ИИ уже широко используются в быту.
Отдельно обсуждают серию Deep Space Homer 1994 года, которую связывают с развитием космического туризма: частные компании уже отправляют в космос гражданских лиц. Фанаты также считают, что серия The Springfield Files о встрече с инопланетянином может оказаться следующим «предсказанием», которое ещё предстоит проверить.
Читайте также: