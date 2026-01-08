«Симпсоны» предсказали рост ИИ, вспышку гриппа и умные дома в 2026 году

08 января 2026, 12:57

Фото: iStock/mrpluck

Мультсериал «Симпсоны» снова обсуждают из-за совпадений старых сюжетов с событиями 2026 года. Зрители обращают внимание на серии, в которых, как считают фанаты, были предсказаны рост ИИ, вспышка гриппа, умные дома и развитие космического туризма.