Самый мощный за столетие радиационный шторм ударил по Земле
Земля подверглась мощнейшему за последнее столетие радиационному шторму. Такое заявление сделала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно сведениям, полученным в результате наблюдений, на спутнике ACE вышли из строя приборы, фиксирующие скорость частиц. При этом зарегистрировано резкое повышение уровня протонов — показатель достиг 37 000 единиц.
В сообщении лаборатории подчёркивается, что это рекордное значение для XXI века. Максимальные показатели прошлого столетия составляли порядка 40 000 единиц.
Учёные также проинформировали, что в околоземном пространстве впервые за два солнечных цикла возник радиационный шторм уровня S4. Такое явление несёт ряд потенциальных угроз, среди которых - опасность воздействия на космонавтов при работе в открытом космосе. Кроме того, могут возникать сбои в функциях запоминающих устройств, помехи при получении изображений и нарушения радиосвязи на высоких частотах в полярных районах.
