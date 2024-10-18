На образовательной платформе «Фоксфорд» проходит онлайн-олимпиада для школьников

Фото: istockphoto / Aleksandra Nigmatulina
С 25 сентября по 10 ноября на образовательной платформе «Фоксфорд» проходит отборочный этап Всероссийской онлайн-олимпиады для учеников 1–11 классов по русскому языку, математике, информатике и английскому языку. Она включена в перечень интеллектуальных состязаний и соответствует задачам национального проекта «Образование», сообщает онлайн-школа «Фоксфорд».
Цель мероприятия — помочь каждому ребёнку развиваться и раскрыть свои таланты, а также помочь определиться с будущей профессией.
Задания олимпиады направлены на развитие функциональной грамотности. Участие в олимпиаде даёт возможность попасть в государственный реестр детей с выдающимися способностями.
Олимпиада состоит из двух этапов:
- отборочный этап пройдёт онлайн с 25 сентября по 10 ноября на платформе «Фоксфорда» для учеников 1–11 классов и будет включать нестандартные задачи в олимпиадном формате, подходящие для учеников с разным уровнем подготовки;
- заключительный этап пройдёт 14–15 декабря в Москве для победителей отборочного этапа из 9–11 классов.
Зарегистрироваться на олимпиаду можно до конца отборочного этапа по ссылке. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатно.
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Дайана Хусинова