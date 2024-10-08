Подмосковные студенты примут участие в олимпиаде «Я — профессионал»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Подмосковные студенты могут принять участие в олимпиаде «Я — профессионал». Московский государственный институт культуры приглашает студенческую молодежь Подмосковья принять участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Миссия олимпиады — содействовать обеспечению национального, кадрового, технологического и культурного суверенитета.
Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, ответственный за проведение базового направления «Креативные индустрии» олимпиады студентов «Я-профессионал» в Московском государственном институте культуры Елена Аверина в беседе с «Радио 1» сообщила, что олимпиада проводится уже восьмой сезон.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она дополнила, что олимпиада проводится по 71 направлению, и студенты могут выбрать любое понравившееся, а могут принять участие сразу в нескольких.
Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры рассказала, что дает олимпиада студенту:
Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал — в апреле 2025 года.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте также:
Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля
Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России
Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, ответственный за проведение базового направления «Креативные индустрии» олимпиады студентов «Я-профессионал» в Московском государственном институте культуры Елена Аверина в беседе с «Радио 1» сообщила, что олимпиада проводится уже восьмой сезон.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это проект, который прожил семь сезонов, выпустил из своих пенатов творческую, амбициозную молодежь, которая сегодня уже занимает и руководящие должности, и имеет престижные работы, и выступает консультантами для нынешних участников. Вузы проходили конкурсный отбор, и на сегодняшний момент выбрано 33 вуза для проведения различных направлений олимпиады, в том числе и Московский государственный институт культуры. Мы проходим отбор уже 3 год. Гордимся, что у нас хватает сил и желания продвигать этот проект»,— поделилась собеседница.Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она дополнила, что олимпиада проводится по 71 направлению, и студенты могут выбрать любое понравившееся, а могут принять участие сразу в нескольких.
Директор Центра компетенций и карьеры Московского государственного института культуры рассказала, что дает олимпиада студенту:
- Студент прокачивает свои профессиональные компетенции.
- Студент попадает в профессиональное сообщество единомышленников.
- Студент попадает на платформу, которая объединяет студента и будущего работодателя. В рамках проведения олимпиады мы приглашаем в жюри экспертов, которые могут пополнить свой кадровый резерв.
- Студенты могут получить бонусы для поступления на другую ступень обучения (магистратуру или аспирантуру).
- В рамках олимпиады действует центр развития карьеры, и студенты получат доступ ко всей базе вакансий. У олимпиады около 600 крупных партнеров-работодателей по всей России.
- Творческий интеллектуальный бизнес: золотой призер получает 300 тысяч рублей, серебряный — 200 тысяч рублей, бронзовый — 150 тысяч рублей. Эти деньги они могут вложить в свои стартапы и дальнейшее обучение.
Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал — в апреле 2025 года.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте также:
Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля
Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России
Анастасия Бондарева