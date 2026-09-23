Физиономист назвала черты лица, которые выдают будущего богача
Физиономист Дружкова: высокий лоб указывает на склонность к финансовому успеху
Физиономист Ольга Дружкова рассказала, какие черты лица часто указывают на качества, помогающие достигать финансового успеха.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщила, что материальное благополучие требует интеллекта, амбиций и воли.
«Если разбирать именно черты лица, то первое — это высокий и открытый лоб, который связывают с интеллектуальной активностью, способностью анализировать и планировать. Хорошо выраженные скулы указывают на амбициозность, готовность конкурировать и бороться за статус. А выраженная нижняя челюсть и подбородок говорят о волевых качествах, упорстве и способности доходить до результата», — заявила Ольга.Большой рот, по её мнению, тоже помогает человеку использовать больше возможностей. Дружкова добавила: ухоженный внешний вид, ровная кожа и осанка добавляют уверенности в глазах собеседника.
Привлекательность и опрятность помогают при знакомстве, собеседовании и продажах — окружающие автоматически приписывают ухоженному человеку компетентность, надежность и успешность. При этом физиономист предупредила: ориентироваться на один признак вроде родинки не стоит, ведь финансовый успех требует комплекса условий.