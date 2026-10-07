Физиотерапевт посоветовала вставать с кровати без резких движений

07 октября 2026, 09:03

При болях в спине нужно контролируемо вставать с постели утром

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Физиотерапевт Рафаэла Коррейа Коста Магальяеш предупредила, что быстрый подъем после сна способен усилить дискомфорт в спине. По ее словам, организму нужно время, чтобы вернуть мышцам и суставам привычную подвижность.