Физиотерапевт посоветовала вставать с кровати без резких движений
Физиотерапевт Рафаэла Коррейа Коста Магальяеш предупредила, что быстрый подъем после сна способен усилить дискомфорт в спине. По ее словам, организму нужно время, чтобы вернуть мышцам и суставам привычную подвижность.
В беседе с Terra специалистка отметила, что утром не стоит резко наклоняться, поворачивать корпус или сразу подниматься на ноги. Такие действия создают лишнюю нагрузку на позвоночник и ткани, еще не разогревшиеся после долгого отдыха.
Особую осторожность врач рекомендовала пожилым людям, беременным, а также тем, кто сталкивается с болью в пояснице, нарушениями равновесия или скованностью движений.
Для безопасного подъема Магальяеш советует сначала перевернуться на бок, держа плечи и таз на одной линии. Затем следует согнуть ноги, свесить их с кровати и поднять корпус руками, опираясь на матрас. После этого нужно ненадолго остаться в сидячем положении, поставить стопы на пол и убедиться в отсутствии головокружения.
Читайте также: