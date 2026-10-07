Россиянка заразилась опасной инфекцией во время отдыха во Вьетнаме
Российская туристка заразилась лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жительница Люберец по имени Екатерина находилась в Дананге. Предположительно, инфекция передалась ей через укус желтолихорадочного комара ночью, когда она спала: переносчик мог попасть в помещение через открытое окно. Денге распространяется преимущественно через укусы комаров и не передается при обычном контакте между людьми.
У девушки внезапно поднялась температура до 39-40 градусов и началась сильная ломота в теле. Жаропонижающие препараты не помогли, а самочувствие продолжало ухудшаться. После сдачи анализов в больнице диагноз подтвердился, и врачи начали лечение.
Лихорадка денге опасна тем, что тяжелая форма заболевания может развиться после снижения температуры, причем ухудшение иногда наступает за несколько часов. К тревожным симптомам относятся сильная боль в животе, многократная рвота и выраженная слабость в теле. В тяжелых случаях возможны шок, внутренние кровотечения и поражение органов. В группе повышенного риска — дети, пожилые люди и переболевшие денге раньше.
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