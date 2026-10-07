Россиянка заразилась опасной инфекцией во время отдыха во Вьетнаме

07 октября 2026, 08:36

Mash: российская туристка заразилась лихорадкой денге на отдыхе во Вьетнаме

Фото: iStock/globalmoments

Российская туристка заразилась лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.