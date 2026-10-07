Привычные продукты оказались способны влиять на работу мозга
Ультрапереработанные продукты могут менять реакцию мозга на еду, даже если по калориям и основным питательным веществам они не отличаются от обычной пищи. В исследовании участвовали 57 здоровых взрослых, его результаты опубликовал журнал Nature Metabolism.
К ультрапереработанной пище относят продукты, прошедшие несколько этапов промышленной обработки и обычно содержащие добавки: готовые завтраки, снеки, сладости, некоторые виды колбас, полуфабрикаты и готовые блюда.
Участникам предлагали два варианта приема пищи — из обычных и из ультрапереработанных продуктов. Их специально подготовили так, чтобы количество калорий, белков, жиров и углеводов было почти одинаковым. Несмотря на это, реакция организма различалась: ультрапереработанная еда вызывала более сильный выброс инсулина, а поступившие углеводы хуже использовались как источник энергии.
Отличия нашли и в работе мозга. После употребления обычной еды активность полосатого тела и зрительной коры росла вместе с тем, насколько привлекательной человек считал пищу, а после ультрапереработанной эта связь становилась обратной. То есть промышленная обработка меняла восприятие мозгом субъективной ценности еды.
Изменения в переработке углеводов также были связаны с активностью полосатого тела — области мозга, участвующей в формировании пищевого поведения и чувства вознаграждения.
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