Привычные продукты оказались способны влиять на работу мозга

07 октября 2026, 08:19

Nat Met: ультрапереработанные продукты меняют реакцию мозга на еду

Фото: iStock/Diy13

Ультрапереработанные продукты могут менять реакцию мозга на еду, даже если по калориям и основным питательным веществам они не отличаются от обычной пищи. В исследовании участвовали 57 здоровых взрослых, его результаты опубликовал журнал Nature Metabolism.