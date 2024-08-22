Флаг России на орбите: космонавты на МКС поздравили россиян с Днем флага

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Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России, который отмечается 22 августа.
Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко передал поздравления с борта МКС, отметив, что российский флаг узнаваем во всем мире, и выразил гордость за его присутствие на станции.
Космонавт Николай Чуб подчеркнул, что флаг символизирует единство народов России и их стремление к духовности, а также силу, обеспечивающую суверенитет страны. По его словам, флаг на станции напоминает о родной земле и тех, кто обеспечивает работу космических экипажей.
Третий космонавт, Александр Гребёнкин, присоединился к поздравлениям, пожелав россиянам здоровья, благополучия и единства. Он выразил надежду, что государственный флаг вдохновит всех на новые свершения на благо Родины.
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Космонавт Николай Чуб подчеркнул, что флаг символизирует единство народов России и их стремление к духовности, а также силу, обеспечивающую суверенитет страны. По его словам, флаг на станции напоминает о родной земле и тех, кто обеспечивает работу космических экипажей.
Третий космонавт, Александр Гребёнкин, присоединился к поздравлениям, пожелав россиянам здоровья, благополучия и единства. Он выразил надежду, что государственный флаг вдохновит всех на новые свершения на благо Родины.
«С праздником!» — добавил Гребенкин.
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Елена Перлова