Россияне назвали город мечты, где хотели бы пожить

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Исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге.
Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.
Ранее исследование «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» показало, что 46% россиян считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.
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«Участники исследования отмечают одной из главных причин, почему они хотели бы пожить в выбранных городах, возможность найти работу. Около 45% респондентов отметили важность трудоустройства при переезде в другое место», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.
Ранее исследование «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» показало, что 46% россиян считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.
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Мелисса Тимофеева