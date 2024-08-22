Флаги РФ впервые водрузили на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях

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Российские флаги впервые водрузили на телебашнях в Херсонской и Запорожской областях в День флага России, передает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации», — прокомментировали там.Отмечено, что российские триколоры доставили накануне из Москвы для проведения церемонии первого подъема в Бердянске, Геническе и Скадовске.
В мероприятии принимали участие работники региональных Минцифры, а также военные. Полотнища, размер которых составляет полтора на два метра, подняли на стометровую высоту.
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