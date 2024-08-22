Мария Захарова поприветствовала участников Съезда учителей Московской области

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с приветственным словом на Съезда учителей Московской области, она поздравила педагогов с предстоящим началом учебного года и назвала одну из ключевых задач сферы образования.
«Хочу поздравить вас с предстоящим началом учебного года и с тем, на какой высоте вы проходите эти годы. Образование — это служение, у него не бывает перерыва на обед, выходных, отпусков. Значение образования для молодого поколения невозможно переоценить. (…) Одной из задач российского образования сегодня является сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе воспитание в детях уважения к институту семьи, развитие патриотизма, любви к Родине», — сказала Мария Захарова.Она добавила, что патриотическое воспитание является одной из приоритетных задач, оно должно прошивать деятельность всех ведомств на всех уровнях.
«Это экзистенциальный вызов сегодня. Мы защищаем базовые представления о человеке и человечестве», — подчеркнула Мария Захарова.Съезд учителей Московской области ежегодно проводится перед началом учебного года. На съезде обсуждаются актуальные задачи образовательной сферы, а также вручаются награды лучшим учебным заведениям региона.
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