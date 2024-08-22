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Мария Захарова поприветствовала участников Съезда учителей Московской области

22 августа 2024, 12:59
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с приветственным словом на Съезда учителей Московской области, она поздравила педагогов с предстоящим началом учебного года и назвала одну из ключевых задач сферы образования.
«Хочу поздравить вас с предстоящим началом учебного года и с тем, на какой высоте вы проходите эти годы. Образование — это служение, у него не бывает перерыва на обед, выходных, отпусков. Значение образования для молодого поколения невозможно переоценить. (…) Одной из задач российского образования сегодня является сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе воспитание в детях уважения к институту семьи, развитие патриотизма, любви к Родине», — сказала Мария Захарова.
Она добавила, что патриотическое воспитание является одной из приоритетных задач, оно должно прошивать деятельность всех ведомств на всех уровнях.



«Это экзистенциальный вызов сегодня. Мы защищаем базовые представления о человеке и человечестве», — подчеркнула Мария Захарова.
Съезд учителей Московской области ежегодно проводится перед началом учебного года. На съезде обсуждаются актуальные задачи образовательной сферы, а также вручаются награды лучшим учебным заведениям региона.

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#учителя
#московская область
#образование
#подмосковье
Роспотребнадзор начал борьбу с оспой обезьян в Африке
22 августа 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Diy13

Борьбу с оспой обезьян в Африке начал Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что до 23 августа специалисты ведут курсы, направленные на профилактику инфекционных заболеваний в Республике Конго.
«…Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

По информации специалистов, российские тесты, выявляющие обезьянью оспу, успешно апробированы и эффективны. Работа ведется совместно с конголезскими коллегами.

«Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

В Конго заинтересованы укреплять сотрудничество с РФ по вопросам реагирования на эпидемиологические угрозы.

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#мир
#роспотребнадзор
#африка
#обезьяны
#вирусы
#оспа обезьян
#новости
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На домах Жуковского вывесили более 300 триколоров в честь Дня флага России
22 августа 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Российские триколоры разместили более чем на 300 фасадах многоквартирных домов подмосковного Жуковского в честь Дня государственного флага страны, с праздником жителей поздравил глава городского округа Борис Аубакиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этот день мы с гордостью вспоминаем всех, кто боролся за свободу и независимость нашей страны, кто внес свой вклад в её процветание. И, конечно же, отдаем дань памяти всем, кто, защищая наш флаг, погиб за Родину. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — написал Борис Аубакиров в своих соцсетях.
Отмечается также, что в честь праздника члены местного отделения «Молодой Гвардии» организовали забег, который завершился флешмобом.

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Указ о создании праздника подписал в 1994 году первый президент России Борис Ельцин.

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#флаг
#праздник
#жуковский
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Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara
22 августа 2024, 13:21

Фото: iStock/RHJ

Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp сообщила о находке необработанного алмаза весом 2492 карата на своем руднике Карове на северо-востоке Ботсваны. Об этом пишет РИА Новости.
Президент и генеральный директор Lucara, Уильям Лэмб, выразил восторг по поводу находки. Он отметил, что она не только демонстрирует выдающийся потенциал рудника Карове, но и подтверждает правильность стратегических инвестиций в передовую технологию XRT.

Ботсвана занимает одно из ведущих мест в мире по производству алмазов, которые являются основным источником дохода страны. Ранее самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, найденный Lucara в 2019 году.

Ранее сообщалось, что погрязший в долгах индийский шахер нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти 100 тысяч долларов.

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#юар
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В Подмосковье вручили награды лучшим школам региона
22 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/dolgachov

Дипломы лидеров образования Московской области вручил лучшим школам, лицеям и гимназиям региона губернатор Андрей Воробьёв, церемония состоялась в рамках съезда учителей Подмосковья.
«Я хочу сказать всем слова благодарности. Вы вас любим, ценим за ваш труд, за ваше служение, за вашу самоотдачу», — сказал Андрей Воробьёв.
Дипломы вручались на основании места, завоеванного в рейтинге школ Подмосковья на основании полученных баллов.

Абсолютными лидерами образования Московской области в 2024 стали Физтех-лицей имени Капицы и областная гимназия имени Примакова.

Кроме того, диплом за первое место получил Сергиево-Посадский физико-математический лицей, на второе место вышел Одинцовский лицей №10, а диплома за третье место удостоилась гимназия №16 «Интерес» городского округа Люберцы.

Баллы школам присваиваются по итогам олимпиад, ЕГЭ. И ряду других показателей.

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#московская область
#подмосковье
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AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»
22 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto/ClaudioVentrella

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего препарата для лечения онкологических заболеваний «Тагриссо». Патент на дженерик зарегистрировал её российский конкурент «Аксельфарм».
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Роспатента, передаёт РБК. Одновременно партнёры иностранной фирмы оспаривают госзакупки, по которым должен быть поставлен аналог, носящий название «Осимертиниб».

«Тагриссо» применяется при лечении рака легкого. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, AstraZeneca зарегистрировала препарат в России в 2017 году. Он выпускается на заводе иностранной компании в Калужской области.

Несмотря на спор вокруг препарата, аналог «Тагриссо» уже поступил в оборот и активно поставляется на госзакупках. По мнению юристов, патентные споры не означают, что компании «Аксельфарм» будет запрещено производить и продавать «Осимертиниб».

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Заключить брак в парках Подмосковья решили около 500 пар
22 августа 2024, 12:17

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 500 пар выбрали парки Московской области для выездной регистрации брака, определиться с локацией помогает портал «Свадьба в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Парки Подмосковья выбрали для регистрации брака уже около 500 пар. Большое количество парков, музеев усадеб и дворцов культуры доступны на нашем портале «Свадьба в Подмосковье»: там размещена информация более чем о 60 площадках», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она также напомнила, что в шести подмосковных парках есть готовые локации с арками для торжественного заключения брака.

В министерстве отметили, что самыми популярными «свадебными» парками в Подмосковье являются парк имени Олега Степанова в Серпухове, парк имени Виктора Талалихина в Подольске, а также Раменский городской парк.

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#подмосковье
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В Подмосковье с начала года семью обрели 1,7 тыс. сирот
22 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

1700 детей-сирот устроили в семьи в Московской области с начала текущего года специалисты органов опеки, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ключевой принцип нашей работы состоит в том, что не семья выбирает ребёнка, а ребёнок — семью. Для этого специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами после консультации с психологами», – отметил первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что устройство детей-сирот в семьи является приоритетом в регионе. Здесь нет детдомов, вместо них функционируют семейные центры, условия в которых максимально приближены к домашним. Кроме того, дети находятся в этих центрах временно.

В настоящее время Московская область является регионом-лидером по устройству сирот в семьи.

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#московская область
#подмосковье
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В Севастополе отменили воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту открыто
22 августа 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Воздушную тревогу отменили в Севастополе, движение по Керченскому мосту открыто сообщает губернатор региона Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
«Отбой воздушной тревоги!» — говорится в публикации чиновника.

Севастопольские власти призвали граждан быть осторожными из-за суббоеприпасов, которые могут быть на земле после ликвидации российскими средствами противовоздушной обороны вражеской техники. Об обнаружении суббоеприпасов просят сообщать в оперативные службы.

Боевики ВСУ регулярно запускают свои беспилотники, которые сбиваются российской ПВО.

Спецоперация на Украине продолжается, противник пытается атаковать приграничные территории РФ, получая отпор.

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#россия
#крым
#крымский мост
#новости
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Глава Минчистоты Подмосковья Мурашов поздравил жителей с Днём флага России
22 августа 2024, 11:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, жителей Московской области поздравил с этим праздником зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства.
«Пусть в тяжелые моменты символ государства вселяет надежду и дает силы каждому гражданину нашей необъятной страны. Пусть каждый день наш флаг развевается под голубым небом, напоминая о том, что мы патриоты своей страны», — сказал Владислав Мурашов.
Официальным праздником День государственного флага России стал в 1994 году, соответствующий указ подписал первый президент Российской Федерации Борис Ельцин.

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