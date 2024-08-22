Пассажирам подмосковных автобусов раздают ленты с триколором в честь Дня флага

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Бело-сине-красные ленты дарят пассажирам автобусов в Московской области сотрудники компании-перевозчика «Мострансавто», акцию приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сотрудники предприятия вручают ленточки с триколором в автобусах, а также на автостанциях и автовокзалах Подмосковья. Акция продлится до конца дня. Всего планируется раздать более шести тысяч ленточек в цветах российского флага», — говорится в сообщении.Отмечается также, что водители автобусов вышли на маршруты с ленточками-триколорами на груди, кроме того, многие машины украшены флагами.
День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа, указ о празднике был подписан в 1994 году.
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