В Подмосковье вручили награды лучшим школам региона

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Дипломы лидеров образования Московской области вручил лучшим школам, лицеям и гимназиям региона губернатор Андрей Воробьёв, церемония состоялась в рамках съезда учителей Подмосковья.
«Я хочу сказать всем слова благодарности. Вы вас любим, ценим за ваш труд, за ваше служение, за вашу самоотдачу», — сказал Андрей Воробьёв.Дипломы вручались на основании места, завоеванного в рейтинге школ Подмосковья на основании полученных баллов.
Абсолютными лидерами образования Московской области в 2024 стали Физтех-лицей имени Капицы и областная гимназия имени Примакова.
Кроме того, диплом за первое место получил Сергиево-Посадский физико-математический лицей, на второе место вышел Одинцовский лицей №10, а диплома за третье место удостоилась гимназия №16 «Интерес» городского округа Люберцы.
Баллы школам присваиваются по итогам олимпиад, ЕГЭ. И ряду других показателей.
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Лев Каштанов