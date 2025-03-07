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В Петербурге впервые выпустили газету с запахом

В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету
Фото: istockphoto / artisteer

Фото: istockphoto / artisteer

В Санкт-Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету. Особый выпуск с запахом пионов редакция «Петербургского дневника» распространила в честь 8 марта у «женских» станций метро — «Адмиралтейская», «Нарвская», «Спортивная» и других, чьи названия тоже представлены в женском роде.
«К 8 Марта мы тоже решили сделать специальный номер. Мы договорились с парфюмерами, что это будет первый парфюмированный запах у газеты. Сегодняшний номер пахнет пионами, и нам кажется, что эта идея придется по душе жительницам Петербурга. Газеты сегодня — это уже не только средства информации, но и в некотором смысле произведение медиаискусства. И почему бы ему еще и не обладать запахом?» — отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов.
Тем временем в Кемерово флористы и продавцы цветов заранее подготовились к празднованию Международного женского дня. Как сообщает «Сiбдепо», уже за неделю до праздника нельзя было найти магазина, который не был бы загружен заказами. Кемеровчане выстраиваются у цветочных в длинные многочасовые очереди.
«Цена на букеты разная. Так, в магазинах города букет из пяти тюльпанов стоит от 400 рублей, букет из кустовой хризантемы можно найти от 1500 рублей. Но стоит обратить внимание и на штучные экземпляры. Цена красных роз в разных цветочных магазинах варьируется от 350 рублей за штуку, белые цветы в зависимости от бутона также стоят от 350 рублей», — пишет издание.
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Поликарпов день 8 марта: почему нельзя носить грязную одежду и убивать пауков, народные приметы
07 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto / rustamank

Народный праздник Поликарпов день отмечается ежегодно 8 марта (или 7 марта в високосный год). В 2025 году дата выпадает на субботу. В этот день православные вспоминают священномученика Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна Богослова. О значении праздника, его традициях и поверьях расскажет «Радио 1».

История праздника: кто такой святой Поликарп


Поликарп родился во второй половине I века. Он был воспитан христианкой Каллистой, а после её смерти раздал имущество нуждающимся и посвятил свою жизнь служению Богу. Со временем Поликарп стал епископом Смирны и активно боролся с гностицизмом, отстаивая традиционное христианское учение.

Ученики Поликарпа распространяли его идеи далеко за пределами Малой Азии, включая Галлию и Италию. До наших дней сохранилось его сочинение «Послание к филиппийцам».

Поликарп также участвовал в богословских спорах, в том числе с римским папой Аникитом, обсуждая дату празднования Пасхи.

В возрасте 86 лет епископ был арестован. Отказавшись отречься от веры, он принял мученическую смерть — его казнили сожжением. Подробности его последних дней описаны в «Окружном послании Смирнской церкви».

Традиции Поликарпова дня 8 марта


В народном календаре этот день называли «Кислые девки». Считалось, что если девушка не успела обручиться до 8 марта, то её свадьба откладывалась как минимум до лета, а иногда и на более долгий срок. Это объяснялось тем, что в период Великого поста венчания не проводились. В итоге такие незамужние девушки считались «скисшими».

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Существовали и обряды на замужество:

  • девушки выходили на улицу, кружились на правой пятке и обращались к молодому месяцу с просьбой о женихах: «Молодой месяц, увивай вокруг меня женихов, как я увиваюсь вокруг тебя»;
  • незамужние девушки подметали пол, выметая мусор за порог, и говорили: «Гоню в дом молодцов».

Приметы на погоду 8 марта


Наши предки верили, что природа подсказывает, какой будет погода в ближайшие недели и даже на Пасху. Вот основные народные приметы Поликарпова дня:

  • сорока прячется под крышу — к метели;
  • крупные хлопья снега — Пасха будет морозной;
  • сороки подлетают к домам — впереди холодные дни;
  • лошади ложатся на землю — надвигается вьюга;
  • сороки летают в поле или лесу — скоро потеплеет;
  • гнёзда птиц на солнечной стороне — лето будет прохладным;
  • дятел стучит — весна задержится;
  • синицы поют — к теплу, а зяблики кричат — к морозу.

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Что можно делать 8 марта


  • Проводить время в компании мужчин. Считалось, что это поможет незамужним девушкам найти пару до конца года, а замужним женщинам — защититься от сплетен;
  • настраиваться на позитив. В народе верили: чтобы избежать плохих вестей, нужно начинать день с хороших мыслей;
  • заметать сор в дом. Этот ритуал привлекал женихов в дом незамужней женщины.

Что нельзя делать 8 марта


  • Неуважительно говорить с женщинами. Мужчин, которые грубили, ждали финансовые потери;
  • отцам запрещалось ругаться с дочерьми. Считалось, что это может разозлить нечистую силу;
  • нельзя носить рваную и грязную одежду — это к болезням;
  • запрещалось убирать паутину в доме. Согласно поверью, она приносила счастье, поэтому её не трогали до Пасхи;
  • не рекомендуется оставаться в одиночестве. Это могло продлить ожидание свадьбы;
  • девушки убирали нарядную одежду в сундуки. Говорили: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды»;
  • не стоит убивать пауков. Это считалось плохой приметой, предвещавшей несчастье для всей семьи.

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Автоэксперт раскрыла, почему в России упали продажи новых машин
Автоэксперт Лисовская: продажи машин в РФ упали из-за высокого спроса в прошлом
07 марта 2025, 14:15

Фото: iStock/Fahroni

Продажи новых автомобилей в России упали в феврале из-за опережающего высокого спроса в прошлые месяцы. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, люди пытались успеть купить машины по низким ценам до повышения утилизационного сбора в январе.
«Это связано с тем, что спрос до этого был опережающим. Два раза поднимали утилизационный сбор — 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года. Перед этим люди пытались быстрее скупить машины, чтобы сделать это по более низким ценам. Ждали, что будет некая просадка. В разных салонах, конечно, в разной степени», — пояснила эксперт.
Лисовская обратила внимание, что вместе с тем сейчас вырос спрос на машины под заказ из-за рубежа — из Китая ОАЭ, Кореи и Европы, что обусловлено упавшими курсами доллара и евро.

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#люди
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Ушел из жизни создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе
07 марта 2025, 14:05

Фото: iStock/inga

Режиссер-документалист, лауреат Госпремии СССР Вахтанг Микеладзе умер в Москве. Ему было 87 лет. Об этом сообщили в кинокомпании «Синтез-интегра», с которой он сотрудничал в последние годы.
«Не стало Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, режиссера-документалиста, лауреата Госпремии СССР, работавшего в последние годы с нашей кинокомпанией», — говорится в Telegram-канале кинокомпании.

Он работал на студии документальных фильмов в Тбилиси, а с конца 80-х — в Москве. Микеладзе был одним из создателей легендарной программы «Человек и закон». Кроме того, он был автором и режиссёром циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории».

За время своей деятельности режиссер создал более 2500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов.

По данным Shot, причиной смерти Микеладзе стала острая сердечная недостаточность. Тело обнаружили 6 марта в его квартире на улице Дмитрия Ульянова около 19:00.

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«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: 8 марта в Москве будет много солнца
07 марта 2025, 13:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

За окном москвичей и жителей области стоит солнечная весенняя погода. Можно ли утверждать, что зима окончательно ушла, и холодов больше не будет?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что к Международному женскому празднику природа подготовила москвичам подарочную погоду.

«Нулевая температура ночью и днем до 10 градусов тепла. Новый рекорд суточного максимума температуры. Впереди солнца будет много», — сказал синоптик.

Однако, его словам, радужную надежду все же стоит придержать, потому что на календаре первые декады марта ожидаются с отрицательной температурой.

«И переход через нулевую отметку произойдет только в последнюю декаду марта. Поэтому возврат холодов, зимы исключать нельзя. То есть будет еще и снег, который полежит пару-тройку дней», — сообщил Шувалов.

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Синоптик предупредил о новых заморозках после потепления в выходные
Синоптик Ильин: после потепления в выходные в Москве снова ожидаются заморозки
07 марта 2025, 12:36

Фото: iStock/ligora

В Москве после потепления в выходные снова ожидаются заморозки. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до третьей декады марта ожидаются от -2 до -7 градусов по ночам и около 0 в дневное время.
«В период с 12 по 14 марта вернутся осадки в основном в виде мокрого снега, <…> до конца второй декады остатки снега еще будут сохраняться. Но уже с приходом третьей декады все начнет таять. <…> Следующая волна потепления ожидается 18–19 марта, столбики термометров взлетят до 10 градусов, а в отдельные дни даже выше», — рассказал метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако температурные качели в Москве не сравнятся с погодой в других регионах. К примеру, в Кемеровской области в ночь на 8 марта ударят морозы до -13 градусов, а днем резкое потеплеет аж до 6, сообщает «Сiбдепо». Также ожидается облачность, умеренные осадки в виде мокрого снега.
«В воскресенье, ночью, по прогнозу синоптиков, ожидается -6,-11, местами до -16, днем потеплеет до 5. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица», — отмечает издание.
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