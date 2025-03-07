В Петербурге впервые выпустили газету с запахом

Фото: istockphoto / artisteer
В Санкт-Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету. Особый выпуск с запахом пионов редакция «Петербургского дневника» распространила в честь 8 марта у «женских» станций метро — «Адмиралтейская», «Нарвская», «Спортивная» и других, чьи названия тоже представлены в женском роде.
«К 8 Марта мы тоже решили сделать специальный номер. Мы договорились с парфюмерами, что это будет первый парфюмированный запах у газеты. Сегодняшний номер пахнет пионами, и нам кажется, что эта идея придется по душе жительницам Петербурга. Газеты сегодня — это уже не только средства информации, но и в некотором смысле произведение медиаискусства. И почему бы ему еще и не обладать запахом?» — отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов.Тем временем в Кемерово флористы и продавцы цветов заранее подготовились к празднованию Международного женского дня. Как сообщает «Сiбдепо», уже за неделю до праздника нельзя было найти магазина, который не был бы загружен заказами. Кемеровчане выстраиваются у цветочных в длинные многочасовые очереди.
«Цена на букеты разная. Так, в магазинах города букет из пяти тюльпанов стоит от 400 рублей, букет из кустовой хризантемы можно найти от 1500 рублей. Но стоит обратить внимание и на штучные экземпляры. Цена красных роз в разных цветочных магазинах варьируется от 350 рублей за штуку, белые цветы в зависимости от бутона также стоят от 350 рублей», — пишет издание.Читайте также:
Поликарпов день 8 марта: почему нельзя носить грязную одежду и убивать пауков, народные приметы
«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы
Психолог назвала главную причину женского несчастья
Данил Пономарев