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Флорист рассказала, как правильно выбрать букет для любимой женщины или коллеги

06 марта 2024, 18:26
Фото: iStock/Iaroslava Zolotko

Фото: iStock/Iaroslava Zolotko

Большая часть жительниц Санкт-Петербурга хотели бы получить на 8 марта цветы. Флорист-декоратор, фитодизайнер интерьеров Екатерина Сергеева рассказала, как правильно подобрать букет для женщины.
«Кто-то считает, что цветы в подарок – это деньги на ветер и предпочитает более разумные траты на 8 Марта. Но женщинам в этот день хочется почувствовать романтическое настроение, немного покапризничать, и такие «непрактичные» подарки воспринимаются как особенные знаки внимания со стороны любимых мужчин, коллег или сыновей», – поделилась мнением специалист в беседе с «Петербургским дневником».

По ее словам, девушке, маме или жене можно подарить цветы исходя из их предпочтений, о которых можно узнать заранее. При этом женщине-руководителю лучше выбрать статусный букет. В него не должны входить полевые цветы или мимоза.


Коллеге можно подарить любые цветы. Подойдут даже ромашки или кустовые розы. Однако самым экологичным вариантом являются живые цветы в горшочках. Это могут быть фиалки, орхидеи, розы или пеларгонии. Удивить «вторую половинку» можно и экзотическими вариантами, например, тилландсией, кротоном или гузманией.

Сергеева отметила, что свежести цветов необходимо уделить особое внимание, так как в преддверии праздника недобросовестные продавцы могут продавать не свежие цветы, которые быстро завянут.

Особое внимание стоит уделить свежести самих цветов – в преддверии праздника на рынке могут появиться недобросовестные продавцы.
Чтобы надолго сохранить свежесть цветов необходимо ежедневно менять им воду и не допускать загнивания, заключила флорист.

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Переговоры Путина и Гросси завершились
Путин провел Переговоры Путина и Гросси завершились с главой МАГАТЭ Гросси
06 марта 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Состоялось 50-минутное совещание между президентом России Владимиром Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает 6 марта РИА Новости.
Встреча прошла в среду в государственной резиденции «Бочаров ручей». В начале переговоров Путин подчеркнул, что Россия готова предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности во всех сферах, связанных с ядерной энергетикой.

«Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами», — сказал Путин в ходе встречи.
Он также отметил готовность Москвы к расширению сотрудничества с МАГАТЭ по всем направлениям и выразил благодарность агентству за продвижение совместных усилий в этом направлении.

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#путин
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Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
06 марта 2024, 18:44

Фото: сайт Кремля

В ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин предложил идею разделения грузовых и пассажирских потоков на железнодорожном сообщении в южном направлении.
«Сегодня прошу выделить предложения по увеличению пропускной способности Азовского и Черного морей. Также предлагаю обсудить возможность разделения грузовых и пассажирских потоков на южном направлении», — цитирует Путина РИА Новости.
Кроме того, российских лидер предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи. По его мнению, обновление должно проходить на основе отечественной техники с учетом передовых экологических стандартов.

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#магатэ
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Стало известно, будут ли у Зеленского проблемы после 20 мая
ЦИК Украины: у Зеленский не будет проблем с легитимностью после 20 мая
06 марта 2024, 18:30

После 20 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского, у него не возникнет проблем с его легитимностью.
Он должен будет продолжать исполнять свои обязанности до того момента, пока новый президент не вступит в должность, ответили в Центральной избирательной комиссии Украины в ответ на запрос издания «Главком».

Также в ответе ЦИК указывается, что законом Украины о правовом режиме военного положения предусмотрено, что в период его действия полномочия президента не могут быть прекращены. В случае окончания срока его полномочий в период действия военного положения, его полномочия автоматически продлеваются до вступления на пост нового избранного президента, который будет избран после окончания военного положения.

Учитывая продление действия военного положения на Украине, которое также включает всеобщую мобилизацию, президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, не будут проводиться. Зеленский отмечал, что в настоящее время проведение выборов на Украине «неактуально», и подчеркнул, что этот вопрос требует окончательного решения.

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#зеленский
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Фельдшеру из Владивостока, высмеивавшей пациентов в блоге, вынесли выговор
06 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/fizkes

Уже второй строгий выговор сделали на работе фельдшеру из Владивостока Инессе Колпаковой, которая в личном блоге высмеивала пациентов.
Женщина рассказала, что официальная причина выговора заключается в нарушении санэпидрежима и фотографировании на служебный планшет. При этом после третьего выговора фельдшера могут уволить.

Однако Колпакова не намерена оставлять работу в скорой или отказываться от блога.

«Это мой личный блог. Как они могут обосновать запрет вести мне его?» — сказала она в беседе с RT.

Ранее Колпакова рассказывала, что на нее поступила жалоба в Минздрав и на станцию скорой помощи, где она работает. Анониму не понравился контент ее личного блога. При этом ранее руководство никаких замечаний женщине не делало.

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#минздрав
#женщина
#травмы
#запрет
#иноагент
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Щёлковское шоссе в районе Балашихи расширят до 8-10 полос
06 марта 2024, 18:05

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Концепцию улучшения транспортной доступности в Балашихе изменили: вместо запланированного строительства дублёра Щёлковского шоссе решено реконструировать участок существующей трассы. Подробности рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Он объяснил, что первоначально было три варианта развития транспортной инфраструктуры в округе. Первый вариант предполагал строительство шоссе через национальный парк «Лосиный остров», но природоохранный статус территории накладывал слишком много ограничений. Вторым вариантом было строительство дублёра, но в этом случае было бы затронуто немало природных территорий. Таким образом, оптимальным вариантом оказалось значительное расширение имеющейся трассы.

«Для строительства дублёра проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк «Пехорка» и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей. Поэтому вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щёлковского шоссе», — сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что расширение Щёлковского шоссе — крайне важный проект.

«В случае реализации этого проекта мы сможем улучшить транспортную доступность для миллиона человек — это жители Балашихи, Щелкова, Лосино-Петровского, Фрязина, Звездного городка и Черноголовки», — сообщил глава региона.
В настоящее время Щёлковское шоссе крайне загружено, в час пик пробки достигают 8-9 баллов. Участок в 17 километров от МКАД до аэропорта Чкаловский водители проезжают больше, чем за час. Расширение дороги на этом участке с четырёх до 8-10 полос позволит сократить это время в три раза.

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#балашиха
#щёлковское шоссе
#реконструкция
#ремонт дорог
#андрей воробьёв
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Губернатор Подмосковья провел встречу с главой Орехово-Зуевского округа
Андрей Воробьев обсудил реализацию Президентских проектов в Орехово-Зуеве
06 марта 2024, 18:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Антон Чернов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Орехово-Зуевского городского округа Русланом Заголовацким реализацию Президентских проектов в округе и планы на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Одной из ведущих тем на встрече стала модернизация объектов ЖКХ в городском округе. Заголовацкий сообщил, что недавно в трех населенных пунктах округа произошли коммунальные аварии, выявили три проблемных участка: 1200 м в Орехово-Зуеве (ул. Урицкого), 750 м в Дрезне и 1100 м в Куровском. После осмотра специалистами приняли решение по перекладке этих объектов. Сейчас работы ведутся в круглосуточном режиме, в них задействовано более ста специалистов и более сорока единиц специализированной техники. По мнению главы, к июлю 2024 года модернизция объектов ЖКХ будет произведена в полном объеме.

Второй важной темой стало обсуждение строительства и капитального ремонта школ в Орехово-Зуеве. В этом году планируется обновить такие объекты, как Дрезненская школа, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия. В 2025-2026 годах — еще 12 объектов образования. В прошлом году были капитально отремонтированы 3 школы и 1 дошкольное образовательное учреждение. В этом году будет открыта школа на 550 мест на улице Красина — ее площадь составляет более 10 тыс. кв.м, — доложил глава.

Третьим пунктом реализации Президентских проектов в округе значится открытие регионального сосудистого центра на базе местной больницы.

«Его изюминка в том, что здесь установлена уникальная аппаратура — ангиограф, которые позволяют проводить операции на сосудах. Центр рассчитан на 90 койко-мест, в нем есть кардиологическое, неврологическое отделения, отделения сердечно-сосудистой хирургии, а также диагностики и лечения сосудистых патологий», — отметил Заголовацкий.
Четвертым вопросом стало привлечение инвестиций в городской округ. По словам главы, в муниципалитете запущены 3 крупных инвестпроекта на общую сумму 3 млрд рублей с созданием свыше 350 рабочих мест: модернизация Ликинского автобусного завода, увеличение объемов производства инкубационного яйца на птицефабрике «Элинар-Бройлер», организация производства металлических конструкций «ДПК».

В процессе реализации сейчас находятся порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 30 млрд рублей. Эти предприятия создадут для жителей округа 2600 рабочих мест.

Также Руслан Заголовацкий отметил, что Орехово-Зуевский городской округ активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

«С его запуском наше учебное заведение — Орехово-Зуевский техникум стал ядром в кластере по отрасли «Машиностроение (автомобильная промышленность)», в котором еще 7 образовательных учреждений из нескольких городов Подмосковья», — подчеркнул Заголовацкий.

По его словам, ребята в Орехово-Зуевском техникуме будут не просто изучать теорию, но и иметь все шансы реализовывать полученные знания на практике на предприятиях-партнерах федерального проекта «Профессионалитет», с дальнейшим трудоустройством на них на постоянной основе.

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#андрей воробьёв
#орехово-зуево
#встреча
#модернизация
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Стало известно о состоянии Зеленского после обстрела его кортежа в Одессе
Prototema: Зеленский не пострадал после взрыва в Одессе
06 марта 2024, 17:59

Президент Украины Владимир Зеленский остался невредимым после взрыва в Одессе, сообщила 6 марта греческая газета Prototema.
Встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прошла в обычном режиме.

Ранее издание утверждало, что кортеж Зеленского был атакован, когда находился неподалеку от греческой делегации.

Однако госминистр Ставрос Папаставру, присутствовавший в греческой миссии, подтвердил, что никто из их делегации не пострадал.

Позднее, по информации издания, стало известно, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла обычно. Однако пресс-конференцию двух лидеров решили не транслировать в прямом эфире из соображений безопасности.

Также по данным газеты, Мицотакис подчеркнул перед Зеленским, что Греция будет продолжать поддерживать Украину в рамках своих возможностей так, чтобы это не сказалось на ее собственной оборонной мощи.

Важно отметить, что на данный момент официальных заявлений от Киева о нападении на кортеж Зеленского не поступало.

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#греция
#встреча
#всу
#зеленский
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Politico: США и ЕС не могут договориться по поводу конфискации российских активов
Politico: ЕС не готов к полной конфискации российских активов по указке США
06 марта 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Kwanchanok Taen-on

США и страны Европейского союза не могут прийти к единому мнению по поводу конфискации замороженных российских активов за рубежом. Между традиционными союзниками на Западе наметился раскол.
Об этом пишут авторы американского издания Politico. В качестве примера они приводят высказывание аналитика Атлантического совета при НАТО Чарльза Личфилда, который заметил, что ранее никогда не делалось попыток конфискации активов целых стран. По мнению эксперта, такие действия хотя и могут казаться европейским и американским политикам обоснованными с моральной точки зрения, однако не имеют под собой никакой юридической основы.

К тому же, отмечают авторы публикации, Европа намерена использовать только доходы от российских активов, в то время как Белый дом настаивает на их полном изъятии. По информации издания, американские чиновники оказывают давление на европейских коллег, однако Еврокомиссия не хочет идти дальше намеченного плана. В ЕС опасаются, что полная конфискация российских активов негативно скажется на инвестиционной привлекательности Европы и отпугнет инвесторов в европейскую экономическую зону. К тому же, существует вариант ответных действий Москвы в виде изъятия европейских активов в России, заключают авторы материала.

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#европа
#доходы
#чиновники
#ес
#нато
#сша
#россия
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Суд вынес приговор бойцу ВСУ за попытку убить военнопленного ДНР
Суд приговорил бойца ВСУ к 20 годам за покушение на убийство военнопленного ДНР
06 марта 2024, 17:45

Фото: istock / artisteer

Боец Вооруженных сил Украины Дмитрий Евган был приговорен Южным окружным военным судом к 20 годам лишения свободы за попытку убийства военнопленного из Вооруженных сил ДНР. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда.
«По версии следствия, в сентябре 2017 года подсудимый добровольно поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. 7 апреля 2022 года Евган, находясь в убежище, пытался убить содержавшегося там в помещении для военнопленных военнослужащего из Вооруженных сил ДНР, нанеся ему несколько ударов штык-ножом. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, отбыв первые 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
Суд также отметил, что раненый был впоследствии освобожден военнослужащими ДНР, которые оказали ему медицинскую помощь. Приговор еще не вступил в законную силу.

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