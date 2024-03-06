Флорист рассказала, как правильно выбрать букет для любимой женщины или коллеги

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Большая часть жительниц Санкт-Петербурга хотели бы получить на 8 марта цветы. Флорист-декоратор, фитодизайнер интерьеров Екатерина Сергеева рассказала, как правильно подобрать букет для женщины.
«Кто-то считает, что цветы в подарок – это деньги на ветер и предпочитает более разумные траты на 8 Марта. Но женщинам в этот день хочется почувствовать романтическое настроение, немного покапризничать, и такие «непрактичные» подарки воспринимаются как особенные знаки внимания со стороны любимых мужчин, коллег или сыновей», – поделилась мнением специалист в беседе с «Петербургским дневником».
По ее словам, девушке, маме или жене можно подарить цветы исходя из их предпочтений, о которых можно узнать заранее. При этом женщине-руководителю лучше выбрать статусный букет. В него не должны входить полевые цветы или мимоза.
Сергеева отметила, что свежести цветов необходимо уделить особое внимание, так как в преддверии праздника недобросовестные продавцы могут продавать не свежие цветы, которые быстро завянут.
Особое внимание стоит уделить свежести самих цветов – в преддверии праздника на рынке могут появиться недобросовестные продавцы.
Чтобы надолго сохранить свежесть цветов необходимо ежедневно менять им воду и не допускать загнивания, заключила флорист.
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Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта
Элина Позднякова