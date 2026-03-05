Флорист рассказала, как выбрать свежие цветы на 8 Марта

05 марта 2026, 23:08

Флорист Сафронова: газированная вода остановит процесс увядания цветов

Фото: iStock/TShum

Розы должны быть с прилегающим зеленым околоцветником, а тюльпаны — с закрытыми бутонами. А чтобы цветы простояли дольше, их нужно ставить в газированную воду. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.





Она отметила, что чаще всего на 8 Марта мужчины выбирают розы. При их покупке важно обратить внимание на околоцветник. Его лепестки должны быть зелеными и плотно прилегать к бутону. Это указывает на то, что цветок срезали относительно недавно, а значит, и простоит он дольше. Если же лепестки загибаются вниз, то такой цветок быстро завянет.



Также в Международный женский день высоким спросом пользуются тюльпаны, которые ассоциируются с весной.





«И какого бы цвета они ни были, изначально следует выбирать варианты с закрытыми бутонами зеленоватого оттенка. Попав в воду, они будут постепенно приобретать нужный окрас и становиться больше. Такие тюльпаны могут прекрасно себя чувствовать в вазе до 10 дней», — отметила Сафронова в разговоре с Москвой 24.