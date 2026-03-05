Лещенко: мужчинам не стоит ограничиваться подарками только в праздники

05 марта 2026, 15:53

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Певец Лев Лещенко заявил, что мужчинам не стоит ограничиваться подарками только по праздникам. Об этом он заявил, рассуждая о предстоящем Международном женском дне.





По словам артиста, дарить подарки любимой женщине следует по собственному желанию, а не из-за дат в календаре. Сам Лещенко признался, что не придает большого значения традиции вручать презенты именно на праздники.





«Это прошлый век, это очень приедается, когда мы дарим подарки именно на 8 Марта, на 23 Февраля, на Новый год. Почему бы не дарить их тогда, когда есть такой порыв в душе? А мы ждем специальных дней, чтобы это сделать», — сказал певец в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мне не нужно ждать праздников, чтобы сделать любимому человеку приятно. Я так поступаю практически каждый день. И советую другим мужчинам поступать точно так же», — добавил Лещенко.