Флорист рассказала, какой букет собрать невесте с аллергией

Фото: IStock/Iaroslava Zolotko
Для того, чтобы собрать букет невесте с аллергией, можно использовать орхидеи и гвоздики, рассказала «Газете.Ru» флорист-декоратор сервиса по поиску специалистов Профи Дарья Тарасова.
Эксперт отметила, что эти цветы редко вызывают аллергическую реакцию. Также мало аллергенными считаются эустомы и тюльпаны. Помимо этого, Тарасова рекомендовала невестам рассмотреть сухоцветы и стабилизированные цветы, потому что они полностью лишены пыльцы и являются абсолютно безопасными для невесты с аллергией.
Тарасова напомнила, что с развитием современных технологий возможно создание искусственных цветов, почти не отличимых от настоящих. При этом они будут хранить красоту долгие годы.
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«Чем сильнее запах, тем более вероятна аллергическая реакция, поэтому малознакомым людям лучше дарить не особо пахнущие композиции. Не стоит добавлять в букеты злаковые (рожь, овес) и полевые цветы,» — добавила флорист.
Тарасова напомнила, что с развитием современных технологий возможно создание искусственных цветов, почти не отличимых от настоящих. При этом они будут хранить красоту долгие годы.
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Олег Дикий