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Восемь альпинистов пропали при восхождении на Эльбрус

На Эльбрусе пропала группа из восьми альпинистов, которые не вышли на связь
Фото: канал в MAX «МЧС Кабардино-Балкарии»/@id721009401_gos

На Эльбрусе спасатели ведут поиски группы из восьми альпинистов, которые не вышли на связь в оговорённое время. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.



Сведения появились в 22:18 по московскому времени. Маршрут пропавших туристов был официально зарегистрирован — по предварительной информации, они приехали из Севастополя. Для проведения операции на южный склон горы оперативно выдвинулись 14 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Мария Моисеева

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