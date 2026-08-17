Восемь альпинистов пропали при восхождении на Эльбрус
На Эльбрусе спасатели ведут поиски группы из восьми альпинистов, которые не вышли на связь в оговорённое время. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.
Сведения появились в 22:18 по московскому времени. Маршрут пропавших туристов был официально зарегистрирован — по предварительной информации, они приехали из Севастополя. Для проведения операции на южный склон горы оперативно выдвинулись 14 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве девушка всего несколько дней успела порадоваться новому складному Samsung Fold 8, который её парень купил на Горбушке за 139 тысяч рублей. Первые дни смартфон работал без нареканий, но на пятую ночь из-за перегревшегося аккумулятора произошёл неожиданный инцидент.
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