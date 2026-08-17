Восемь альпинистов пропали при восхождении на Эльбрус

17 августа 2026, 23:33

На Эльбрусе пропала группа из восьми альпинистов, которые не вышли на связь

Фото: канал в MAX «МЧС Кабардино-Балкарии»/@id721009401_gos

На Эльбрусе спасатели ведут поиски группы из восьми альпинистов, которые не вышли на связь в оговорённое время. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.