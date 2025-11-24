ФНС ликвидировала бизнес футбольного блогера Евгения Савина в России
Столичная инспекция ФНС закрыла ИП футбольного блогера Евгения Савина из-за длительного бездействия. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, блогер занимался деятельностью по организации отдыха и развлечений.
«Причиной ликвидации стало длительное бездействие, которое привело к исключению из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей», — говорится в материале.
На сегодняшний день Савин должен Федеральной налоговой службе 12,5 миллионов рублей. Его счета в очередной раз заблокировали в августе 2025 года.
Напомним, блогер покинул родину после начала российской спецоперации. Позже он несколько раз публично выступал с критикой российских властей. В марте 2024 года на Савина завели уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил России, заочно арестовали и объявили в международный розыск.