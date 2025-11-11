Достижения.рф

Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк за 570 млн рублей

Дмитрий Либров (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк в подмосковных «Успенских полянах» за 570 млн рублей. Как отмечает Telegram-канал Readovka, решение о продаже недвижимости принято после его громкого развода.



Трёхэтажный коттедж площадью около 1,2 тыс. кв. м расположен на участке в 20 соток. На территории есть ухоженный сад и отдельный дом для прислуги. Внутри — десять спален, мансарда, спа-зона с бассейном и целый этаж, предназначенный для детей.

Известно, что Дибров занимает должность председателя коттеджного поселка. Помимо особняка, у телеведущего остаются три квартиры в Москве и внушительный автопарк — два Mercedes, Toyota Alphard и кабриолет Mini Cooper общей стоимостью до 40 миллионов рублей.

