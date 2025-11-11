Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк за 570 млн рублей

11 ноября 2025, 12:34

Дмитрий Либров (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк в подмосковных «Успенских полянах» за 570 млн рублей. Как отмечает Telegram-канал Readovka, решение о продаже недвижимости принято после его громкого развода.