SHOT: Кристина Орбакайте задолжала ФНС 350 тысяч рублей
Кристина Орбакайте, по данным SHOT, задолжала Федеральной налоговой службе 350 тысяч рублей. При этом, как отмечает издание, у певицы в России остаются действующее ИП и элитная недвижимость, стоимость которой оценивается почти в миллиард рублей.
На Орбакайте оформлены «дача Пугачевой» в Бережках, две квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» в центре Москвы и три парковочных места в этом же комплексе. Также певице принадлежат две квартиры на одном этаже в доме на 1-й Тверской-Ямской.
Общая стоимость активов певицы, по предварительным данным, составляет около 870 миллионов рублей.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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