SHOT: Кристина Орбакайте задолжала ФНС 350 тысяч рублей

10 июня 2025, 14:35

Кристина Орбакайте накопила долг перед ФНС в размере 350 тысяч рублей

Кристина Орбакайте ( Фото Instagram*: @orbakaite_k )

Кристина Орбакайте, по данным SHOT, задолжала Федеральной налоговой службе 350 тысяч рублей. При этом, как отмечает издание, у певицы в России остаются действующее ИП и элитная недвижимость, стоимость которой оценивается почти в миллиард рублей.