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ФНС ликвидирует юридическое агентство «Городские проекты» Каца* и Варламова*

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию ООО «Агентство «Городские проекты» блогеров Ильи Варламова* и Максима Каца*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Кац* и Варламов* открыли юрлицо в 2013 году для работы над госзаказами, связанными с вопросами урбанистики. В следующие два года агентство выиграло четыре контракта на сумму около пяти млн руб. Однако последние пять лет компания не вела деятельность, поэтому ФНС приняла решение ликвидировать её.

Известно, что после начала российской спецоперации на Украине оба блогера-урбаниста покинули страну. В июле 2022 Минюст признал Каца* иноагентом, а Варламова* — в 2023 году.

В августе 2023 года суд заочно приговорил Каца* к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

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* признаны в РФ иноагентами
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Милонов высказался о квартирах иноагентов в России: «Свое имущество здесь не ненавидишь?»
Милонов: лучше быстрее изымать имущество иноагентов в России
20 мая 2025, 12:57

Виталий Милонов (Фото: Телеграм @govoritmilonov)

Законопроект об аресте и следом изъятии имущества у лиц, уехавших из РФ и нарушивших интересы родной страны за границей, могут принять в окончательном третьем чтении до депутатских каникул, объявил депутат ГД Виталий Милонов.
Парламентарий уточнил, что существуют разные мнения по этому поводу. Со слов Милонова, «чем быстрее будут изымать, тем лучше».

«Я думаю, объективно говоря, в эту сессию уже сможем принять законопроект», — обратил внимание депутат в беседе с NEWS.ru.

Виталий Милонов подчеркнул, что необходимо помочь уехавшим и критиковавшим РФ знаменитостям избавиться от всего, что связывает их с Россией. В частности, как отметил парламентарий, нужно забрать имущество таких звезд.

«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а свое имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдет, надо помочь им избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — выразил свое мнение Виталий Милонов.

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Петербуржец получил почти шесть млн за незаконное увольнение
20 мая 2025, 12:40

Фото: iStock/Zolnierek

Житель Санкт-Петербурга смог отстоять сразу в нескольких судах свои трудовые права и получил денежную компенсацию за вынужденные прогулы. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.
По данным издания, мужчину приняли на должность замгендиректора по экономико-правовым вопросам на предприятие в Колпино. Однако позже его уволили в связи с сокращением численности штата. При этом работник посчитал свое увольнение незаконным, ввиду того, что расторжение трудового договора произошло без согласования с акционерами.

«В суде он сообщил, что работодатель намеренно создал такую ситуацию. Суд посчитал увольнение незаконным и постановил взыскать в пользу петербуржца почти шесть миллионов рублей за почти два года вынужденного прогула», — говорится в сообщении.

Однако мужчина так и не получил компенсацию, тогда вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 56 объектов недвижимости и грузового автомобиля. Только после этого взыскателю поступила вся сумма.

Тем временем в Новокузнецке мужчина получил штраф в размере 1000 рублей за то, что стоял у окна обнажённым. Его сфотографировали и опубликовали кадры в городском паблике, где их увидела полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса. Мужчину задержали, вину он признал.

«Если вы стояли и вас видели люди — это подходит под статью о «мелком хулиганстве» 20.1 КоАП РФ», — пояснили «Сiбдепо» в ведомстве.

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От сердечного приступа скончался телохранитель принцессы Дианы Ли Сансум
20 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/ leykladay

Ли Сансум ушел из жизни. Он известен тем, что сопровождал принцессу Диану на отдыхе с наследниками.
Экс-офицер королевской военной полиции умер в Великобритании, какое-то время он работал одним из телохранителей Дианы Спенсер и защищал принца Уильяма и принца Гарри. О трагедии рассказала жена Ли Сансума, тренер по здоровому образу жизни и инструктор по боевым искусствам Кейт Сансум в соцсетях. Еще у покойного остались шестеро детей.

«С момента нашей встречи в 1998 году Ли Сансум был моей второй половинкой, героем и самым удивительным человеком в моем мире. Поэтому я с прискорбием сообщаю, что его больше нет с нами», — отметила она.

Бывший королевский бодигард, которого принцесса Диана прозвала Рэмбо, обладал черными поясами по карате, джиу-джитсу и кикбоксингу.

Ли выпустил мемуары «Телохранитель», в которых признался, что тесно общался с принцессой и ее наследниками, особенно с Гарри. Сансум также предпринимал попытки научить двух мальчиков кикбоксингу, но они были слишком настороженными.

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День Иоанна Богослова 21 мая: как избежать беды и распознать, к чему приснился сон, народные приметы
20 мая 2025, 08:44

Фото: istockphoto / SonerCdem

В народе 21 мая называют Иваном Долгим. В этот день принято угощать выпечкой нуждающихся и молиться святому Иоанну Богослову о благополучном урожае. Подробнее о торжестве и связанных с ним обычаях и традициях, расскажет «Радио 1».

Житие Иоанна Богослова

Иоанн Богослов был внуком святого Иосифа Обручника от дочери Саломии. Он родился в I веке в Галилее (север современного Израиля) и работал простым рыбаком. Вместе со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом Христом стать учеником на берегу Геннисаретского озера.

Апостол Иоанн пользовался особым доверием Спасителя благодаря своей жертвенной любви и чистоте сердца. Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и стал свидетелем Преображения Господня на горе Фавор. Иоанн следовал за Иисусом в Гефсиманском саду, когда его арестовали, и сопровождал его на пути к крестной смерти. Он стоял у подножия креста вместе с Богородицей и услышал слова Спасителя, обращенные к ней: «Жено, се сын Твой», и к себе: «Се Мати твоя». С тех пор апостол заботился о Божией Матери до ее успения. После этого он продолжил свою проповедническую деятельность в Ефесе и других городах Малой Азии.

Фото: iStock/ Iri_sha

Во время путешествия корабль попал в сильную бурю и затонул. Всем удалось спастись, кроме Иоанна, которого унесло в море. Через 14 дней его ученик Прохор увидел, как на берег выбросило невредимого апостола. Исторические источники сообщают, что Иоанн Богослов совершал «многочисленные великие чудеса» и выжил после жестоких пыток при императоре Нероне. Святой выпил чашу с ядом и был брошен в кипящий котел, но остался невредимым. Позже его сослали на остров Патмос, где он продолжил проповедовать, исцелять больных молитвой, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. Именно на этом острове Иоанн Богослов написал книгу Откровение (Апокалипсис), а вернувшись в Ефес — Евангелие и три Послания.

Святой скончался в возрасте более ста лет, пережив всех остальных апостолов и став одним из двенадцати, кто умер своей смертью. Предвидя свою скорую кончину, он велел засыпать его живым в крестообразной могиле. Ученики положили ему на лицо платок и засыпали землей. Когда спустя несколько дней место погребения раскопали, то тела внутри не оказалось. Каждый год 21 мая на могиле апостола появлялся тонкий прах, который верующие собирали для исцеления от болезней.


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Иоанна Богослова обычно изображают в почтенном возрасте, в красном одеянии, с чернильницей, пером и книгой в руках, а также с ангелом или орлом. Иногда его представляют молодым, безбородым и с длинными волосами.


Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис

Апокалипсис апостола Иоанна — это название последней книги Нового Завета, которая в переводе с греческого языка означает «откровение». Эта книга является единственной пророческой в новозаветной части Библии и описывает предстоящие события, включая второе пришествие Христа и конец света. Именно последний аспект объясняет большую популярность Откровения среди верующих. Поскольку святой описывает множество катаклизмов и природных бедствий, в современном языке слово «апокалипсис» стало ассоциироваться с крупными катастрофами.

Апокалипсис был написан примерно в конце I — начале II века. В книге содержатся знаменитые описания четырех всадников апокалипсиса, семи ангелов с трубами, семи знамений и бедствий, а также появления и падения антихриста, поражения дьявола и начала царства Христова. Богословы отмечают, что истинный смысл текста можно понять только в контексте всего Священного Писания. Особенностью многих пророческих видений является соединение нескольких исторических событий, которые могут быть разделены столетиями или даже тысячелетиями, в одном видении.

Второе название праздника — Иван Долгий

В народе день память апостола назвали Иван Долгий, потому что крестьянам приходилось работать с рассвета до позднего вечера, чтобы вовремя посеять пшеницу и рожь. В состоятельных семьях 21 мая по традиции готовили пироги и пшеничный хлеб. Одну часть хлеба выносили в поле в знак благодарности земле за ожидаемый урожай, а другую раздавали бедным, нищим или путешествующим. Обычно эту обязанность поручали самому пожилому члену семьи. Крошки от хлеба бросали птицам.

В пирожках прятали небольшие «предсказания» — монетку, варенье, пуговицу или перец. Таким образом, каждый член семьи получал забавное предсказание на ближайшее будущее. Люди обращали внимание на погоду и надеялись, что она поспособствует хорошему урожаю. Например, если на Ивана Долгого расцветала черемуха, то ожидали, что лето будет дождливым.

Фото: iStock/nieudacza

Что нельзя делать 21 мая

Категорически запрещено заниматься гаданиями и проводить магические ритуалы, так как это может привести к бедам и несчастьям. Крестьяне старались не резать овощи в день Иоанна Богослова, полагая, что это может негативно сказаться на осеннем урожае. Также не рекомендовалось выполнять тяжелую работу; генеральная уборка или ремонт в этот день могли привлечь неприятности и плохую погоду.

Что можно делать 21 мая

Принимая гостей, не следует отпускать их с пустыми руками. Лучше всего подарить каждому небольшое угощение или сувенир на прощание. Согласно поверью, сон, увиденный в ночь на 21 мая, может раскрыть главные мысли и переживания человека, а также дать подсказки о правильности или неверности его стремлений.

Приметы на Ивана Долгого

• Если утром небо окрашено в красный цвет — ожидайте дождя.
• Ясная погода 21 мая предвещает, что летом грибов не будет. Если пойдет дождь — грибов будет много.
• Красный закат обещает хорошую погоду на ближайшие дни.
• Если черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.
• Утреннее появление радуги предвещает дождь, а вечерняя — хорошую погоду.

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Россия достигла максимального показателя по поставке огурцов в Польшу
Евростат: РФ поставила максимальное число огурцов в Польшу за прошедшие 4 года
20 мая 2025, 06:21

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В марте Россия показала наивысший за четыре года результат по поставке огурцов в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
«Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года», — передает агентство.

Прошлый наивысший результат был достигнут четыре года назад. Тогда в марте 2021 года Россия поставила в Польшу огурцов на 3,1 миллиона евро.

Как оказалось, РФ является основным поставщиком данного овоща для Польши. Россия обеспечивает 83% импортных потребностей страны. Оставшимися поставщиками являются Белоруссия, Украина и Турция. В целом за март Польша ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро. Результат превышает данные февральского импорта в 1,6 раза.

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