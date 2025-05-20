ФНС ликвидирует юридическое агентство «Городские проекты» Каца* и Варламова*

В народе 21 мая называют Иваном Долгим. В этот день принято угощать выпечкой нуждающихся и молиться святому Иоанну Богослову о благополучном урожае. Подробнее о торжестве и связанных с ним обычаях и традициях, расскажет «Радио 1».