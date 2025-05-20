ФНС ликвидирует юридическое агентство «Городские проекты» Каца* и Варламова*

Фото: iStock/blinow61
Федеральная налоговая служба начала ликвидацию ООО «Агентство «Городские проекты» блогеров Ильи Варламова* и Максима Каца*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Кац* и Варламов* открыли юрлицо в 2013 году для работы над госзаказами, связанными с вопросами урбанистики. В следующие два года агентство выиграло четыре контракта на сумму около пяти млн руб. Однако последние пять лет компания не вела деятельность, поэтому ФНС приняла решение ликвидировать её.
Известно, что после начала российской спецоперации на Украине оба блогера-урбаниста покинули страну. В июле 2022 Минюст признал Каца* иноагентом, а Варламова* — в 2023 году.
В августе 2023 года суд заочно приговорил Каца* к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.
Читайте также:
ФНС ликвидировала российский бизнес блогера Майкла Наки*
Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС
Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто
* признаны в РФ иноагентами
Известно, что после начала российской спецоперации на Украине оба блогера-урбаниста покинули страну. В июле 2022 Минюст признал Каца* иноагентом, а Варламова* — в 2023 году.
В августе 2023 года суд заочно приговорил Каца* к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.
Читайте также:
ФНС ликвидировала российский бизнес блогера Майкла Наки*
Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС
Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто
* признаны в РФ иноагентами
Элина Позднякова