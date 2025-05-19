Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС

Ксения Собчак (Фото: Telegram/@ksbchk)
Телеведущая Ксения Собчак задолжала налоговой 469 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».
По данным ФНС, журналистка не заплатила налоги своевременно. Собчак владеет рестораном ООО «Манила». Авторы поста уточнили, что это уже не первый случай с ней.
По информации «Звездача», у Ксении Анатольевны есть долг перед налоговиками на 1,3 миллиона рублей. Речь идет об еще одном заведении, связанном с ООО «ФИШ». В этом ресторане звезда является соучредителем. О данной задолженности стало известно в конце апреля, когда Собчак, как писали обозреватели, отдыхала в Африке с сыном. К слову, в комментариях под материалом были саркастичные реакции пользователей.
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По информации «Звездача», у Ксении Анатольевны есть долг перед налоговиками на 1,3 миллиона рублей. Речь идет об еще одном заведении, связанном с ООО «ФИШ». В этом ресторане звезда является соучредителем. О данной задолженности стало известно в конце апреля, когда Собчак, как писали обозреватели, отдыхала в Африке с сыном. К слову, в комментариях под материалом были саркастичные реакции пользователей.
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Никита Кротов