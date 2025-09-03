ФНС может заблокировать счета блогера Димы Масленникова
Федеральная налоговая служба может заблокировать счета телеведущего и блогера Димы Масленникова из-за долгов на сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Масленников задолжал ФНС два миллиона 83 тысячи рублей.
«Он связан с непогашенными выплатами по ИП, зарегистрированному как "деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети"», — говорится в статье.
В случае, если Масленников не погасит свои долги в ближайшее время, его счета могут быть заблокированы.
Ранее издание также сообщало, что задолженность Сергея Жукова перед ФНС составляла один млн 96 тыс. руб. 2 сентября стало известно, что артист полностью оплатил все долги.