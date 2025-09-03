ФНС может заблокировать счета блогера Димы Масленникова

03 сентября 2025, 10:46

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба может заблокировать счета телеведущего и блогера Димы Масленникова из-за долгов на сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Масленников задолжал ФНС два миллиона 83 тысячи рублей.





«Он связан с непогашенными выплатами по ИП, зарегистрированному как "деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети"», — говорится в статье.