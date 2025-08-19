ФНС разблокировала счета Александра Овечкина

19 августа 2025, 10:02

Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)

ФНС разблокировала счета российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как он урегулировал все вопросы после задержки в подаче деклараций по ИП. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, ещё несколько дней назад пять счетов Овечкина оставались замороженными. При этом некоторые из них были заблокированы налоговой в 2023 году.





«По состоянию на 19 августа все ограничения сняты. Налоговики подтвердили, что долгов по платежам у хоккеиста нет, исполнительные производства в его отношении отсутствуют», — говорится в материале.