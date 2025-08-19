ФНС разблокировала счета Александра Овечкина
ФНС разблокировала счета российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как он урегулировал все вопросы после задержки в подаче деклараций по ИП. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, ещё несколько дней назад пять счетов Овечкина оставались замороженными. При этом некоторые из них были заблокированы налоговой в 2023 году.
«По состоянию на 19 августа все ограничения сняты. Налоговики подтвердили, что долгов по платежам у хоккеиста нет, исполнительные производства в его отношении отсутствуют», — говорится в материале.
Известно, что в августе 2022 года Овечкин зарегистрировал ИП для продажи собственного мерча. Всего хоккеист оформил пять товарных знаков. Однако в России бизнес спортсмена развития не получил. Тем не менее ФНС требовала от него обязательные декларации, которые он не предоставлял. Тогда налоговая начала блокировать его счета — первые в 2023 году, после еще несколько были заморожены в 2024 и 2025 годах.