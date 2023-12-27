«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой

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ФНС начала проверку бизнеса блогера Анастасии Ивлеевой по материалам МВД России. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Она также выразила благодарность российской полиции за оперативное реагирование «на устроенный шабаш во время СВО», подчеркнув, что российский тыл находится в надежных руках.
По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».
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