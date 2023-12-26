Миллиард рублей хотят взыскать с устроившей голую вечеринку Ивлеевой

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С российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Также иск предполагает выплату Ивлеевой компенсации в размере одного миллиарда рублей. В случае удовлетворения иска Хамовническим судом Москвы, полученные средства будут направлены на поддержку военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также членов их семей.
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