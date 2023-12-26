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Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

26 декабря 2023, 14:45
Фото: iStock/chanakon laorob

Фото: iStock/chanakon laorob

Народный артист России Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, видеоролик певец опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Это событие посетил и Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров.


Он заявил, что не знал о реальном характере мероприятия, а как только осознал, куда попал на самом деле — то сразу же ушёл. Киркоров подчеркнул, что в столь сложные времена звезда такой величины, как он сам, не может себе позволить участвовать в подобных «вечеринках».

«Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России», — извинился за свою ошибку Киркоров.

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#праздник
#мероприятия
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#артист
#киркоров
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Лолита раскрыла последствия своего участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
Лолита пожаловалась, что после участия в вечеринке Ивлеевой ее просят запретить
26 декабря 2023, 11:31

Фото: iStock/Berezko

Певица Лолита Милявская сообщила, что люди начали направлять письма с просьбой запретить её и вырезать из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось, выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач», - написала Лолита в своем Telegram-канале.

Она заявила, что последний раз возвращается к теме прошедшего мероприятия, объяснив, что все шли туда с целью посетить арт-выставку.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше». Среди них оказалась и Лолита Милявская.

По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

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Миллиард рублей хотят взыскать с устроившей голую вечеринку Ивлеевой
SHOT: с Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред
26 декабря 2023, 10:42

Фото: iStock/Zolnierek

С российского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за голую вечеринку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Актёр, продюсер Александр Иншаков и адвокат Александр Трещев составили коллективный акт к Ивлеевой. Документ подписали 23 человека. Члены инициативной группы выступают с требованием запретить блогеру сниматься в рекламе и организовывать собственные мероприятия.

Также иск предполагает выплату Ивлеевой компенсации в размере одного миллиарда рублей. В случае удовлетворения иска Хамовническим судом Москвы, полученные средства будут направлены на поддержку военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также членов их семей.

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#суд
#деньги
#компенсация
#блогер
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Садальский назвал Ивлееву «дремучей тундрой»
25 декабря 2023, 19:32

Фото: istockphoto.com/alexkoral

Актёр Стас Садальский прокомментировал вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, назвав её «дремучей тундрой».
Он выразил сожаление о том, что элиту нашей страны представляют такие люди, как те, что стали участниками этой вечеринки.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но её компания мне казалась умнее и интереснее её. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — поделился мнением в беседе с NEWS.ru Садальский.

Артист добавил, что, хотя сам приветствует задорные и смешные акции, эта вечеринка таковой не вышла. Однако, по его мнению, наказывать участников вечеринки излишне.

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#акции
#артист
#шоу-бизнес
#селебрити
#блогер
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Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова
SHOT: полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова
25 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/Akintevs

Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова после того, как он толкнул охранника со сцены «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник телеграм-канала SHOT.
Сообщается, что материалы по данному случаю, рассматриваемые с 30 сентября, сегодня были отправлены в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки законности решения ОМВД микрорайона Павшино. По данном экспертизы, у пострадавшего охранника выявили вред здоровью средней степени тяжести, однако при этом травма не представляет угрозу для жизни мужчины.

Напомним, охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова за причинение легких телесных повреждений. 27 сентября артист пытался попасть за кулисы во время юбилейного концерта Ани Лорак в «Крокус Сити Холл». Дорогу ему преградил охранник, которого Киркоров грубо толкнул, нанеся ему травму.

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#уголовное дело
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Добровинский: Ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уже уладили
25 декабря 2023, 14:45

Фото: iStock/chanakon laorob

Ситуацию с охранником, которого Народный артист России Филипп Киркоров столкнул со сцены, уладили ещё в сентябре, об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью для SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что 27 сентября Киркоров пытался попасть за кулисы во время юбилейного концерта Ани Лорак в «Крокус сити холле». Путь ему преградил охранников, которого Киркоров грубо толкнул, нанеся ему лёгкие телесные повреждения.

Сегодня стало известно, что пострадавший написал на звезду заявление в полицию.

По словам Добровинского, следователь пришёл к Киркорову ещё в сентябре, сразу после инцидента. Тогда стороны конфликта договорились о решении, которое всех устроило.

Сейчас же, по словам Добровинского, о произошедшем вспомнили, чтобы подлить масла в огонь после того, как Киркоров засветился на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

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#киркоров
#полиция
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Охранник, которого избил Филипп Киркоров, обратился в полицию с заявлением
Mash: на Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений
25 декабря 2023, 13:24

Фото: официальный сайт Филиппа Киркорова

Охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова за причинение легких телесных повреждений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что артист сбросил охранника со сцены. Киркоров в компании из пяти человек совершил попытку проникнуть за кулисы во время концерта Ани Лорак, однако охранник попросил подождать для согласования пропуска. После этого чего болгарский исполнитель оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Пострадавшему диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Как стало известно, инцидент произошел в конце сентября. Однако сейчас охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву и активистам движения «Сорок сороков». По предварительной информации, артисту может грозить до 4 месяцев ареста.

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Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Филипп Киркоров оправдал участие в вечеринке Ивлеевой данным заранее обещанием
24 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/shironosov

Певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «СтарХит».
Отмечается, что беседа состоялась на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». По словам Киркорова, он посетил вечеринку из-за того, что заранее пообещал блогерше Анастасии Ивлеевой, не зная полностью концепции праздника.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти», — заявил артист.

Напомним, Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. При этом Анастасия обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.

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#шоу
#артист
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«Роснано» судится с компанией Льва Лещенко
24 декабря 2023, 16:25

Фото: iStock/Zolnierek

Mash сообщает, что компания народного артиста РСФСР Льва Лещенко оказалась должна почти 15 млн рублей.
ООО «Финк электрик» создал Лев Лещенко совместно с композитором Игорем Крутым и Юрием Финком, который был ранее судим за мошенничество.

Компания должна была выпускать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование. Для нужд производства арендовали у «Роснано» помещение, пишет Mash.

Но у компании начались проблемы: арендодатель требовал заплатить неустойку за несколько лет. Игорь Крутой покинул состав правления «Финк электрик». А Лещенко и Финк, несмотря на просьбы, ничего не выплачивали.

В 2022 году суд взыскал с них 11,7 млн рублей. Ещё спустя некоторое время — 356 тысяч рублей. Сумма долга составила почти 15 млн.

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#шоу-бизнес
#новости
#суд
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Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»
Режиссёр Крыжовников: Минекаев и Пересильд были первыми утвержденными актерами
24 декабря 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Darwin Brandis

Рузиля Минекаева, который сыграл героя Марата, первого утвердили в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Об этом рассказал режиссер проекта Жора Крыжовников.

«Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Жора Крыжовников в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, Минекаев - тонкий, глубокий, разный и жутко обаятельный человек. Крыжовников пожелал ему удачи.
Анна Пересильд сразу была утверждена на роль Айгуль. Крыжовников встретил её с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале.

«И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме «Вызов», столько в ней энергии и таланта», —считает Крыжовников.
В основе сериала «Слово пацана» лежит книга Роберта Гараева о процессе появления криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».

На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.

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