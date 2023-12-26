Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

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Народный артист России Филипп Киркоров публично извинился за участие в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой, видеоролик певец опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
Это событие посетил и Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров.
Он заявил, что не знал о реальном характере мероприятия, а как только осознал, куда попал на самом деле — то сразу же ушёл. Киркоров подчеркнул, что в столь сложные времена звезда такой величины, как он сам, не может себе позволить участвовать в подобных «вечеринках».
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Филипп Киркоров оправдал участие в вечеринке Ивлеевой данным заранее обещанием
Это событие посетил и Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров.
«Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность с моей стороны стала причиной ограничения моего творчества в России», — извинился за свою ошибку Киркоров.
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Евгения Парфентьева