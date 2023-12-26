В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Лентой.ру» призвала не прощать российских исполнителей Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту за участие в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
По её словам, звёзды начали активно извиняться за участие в этом нашумевшем мероприятии только потому, что их новогодние концерты оказались под угрозой отмены. То есть, их волнует лишь риск потерять огромный заработок.
Драпеко призвала на этот новый год не прощать звёзд, заявив, что «погнала бы их отовсюду, чтобы неповадно было».
Такое мнение депутат объяснила тем, что артисты должны быть примером для россиян, в первую очередь, для молодёжи. А участие в подобных мероприятиях делает их «антигероями».
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Драпеко призвала на этот новый год не прощать звёзд, заявив, что «погнала бы их отовсюду, чтобы неповадно было».
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Анастасия Чинкова