ФНС объяснила, когда приостанавливаются операции по счетам из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения, при этом плательщику доступна сумма денежных средств, превышающая долг. Об этом проинформировали РИА Новости в ведомстве.
ФНС России не блокирует банковские счета физических лиц, а приостанавливает только операции по ним на сумму задолженности. То есть блокировка распространяется только на отрицательное сальдо единого налогового счета налогоплательщика. Средства, превышающие сумму долга, остаются доступными для плательщика.
В ведомстве уточнили, что процесс взыскания задолженности с банковских счетов физических лиц начинается в случае неуплаты налогов. Сначала налогоплательщику направляется требование об уплате с указанием срока для добровольного погашения долга.
Это требование поступает в личный кабинет на сайте ФНС России, Едином портале государственных и муниципальных услуг или по почте. Если задолженность не погашена в указанный срок, налоговый орган принимает решение о её взыскании. Это решение также направляется налогоплательщику в электронном виде или по почте.
После этого у налогоплательщика есть семь рабочих дней для добровольного погашения долга или выражения несогласия с решением. Если несогласие не заявлено, по истечении семи дней налоговый орган направляет в банк поручение на списание суммы задолженности со счетов налогоплательщика. Операции по счёту будут разблокированы только после полного погашения долга, добавили в ФНС.
