ФНС объяснила, когда приостанавливаются операции по счетам из-за долгов

25 апреля 2026, 09:13

ФНС замораживает сумму долга на счете, если налоги не уплачены в срок погашения

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания налоговой задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения, при этом плательщику доступна сумма денежных средств, превышающая долг. Об этом проинформировали РИА Новости в ведомстве.