В Госдуме рассказали, как семьям с детьми не платить НДФЛ при продаже жилья
Освобождение семей с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья возможно при своевременной покупке нового взамен проданного, при этом новая квартира должна быть большей площади. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Во-первых, в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года гражданам необходимо приобрести новое жилье взамен проданного. Во-вторых, площадь или кадастровая стоимость новой квартиры или дома должны быть выше, чем у проданного, сообщил Чаплин.
Он также уточнил, что кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей. Кроме того, у семьи не должно быть другого жилья, которое было бы больше по площади, чем приобретаемое. При этом, по словам политика, совокупная доля в «другом» жилье для всех членов семьи не должна превышать 50%.
Если все условия будут соблюдены, подача налоговой декларации 3-НДФЛ не потребуется. Также в течение года можно продать несколько квартир, но каждая из них должна быть меньше по площади или стоимости, чем новая, отметил парламентарий.
Чаплин добавил, что теперь льгота распространяется на семьи с недееспособными детьми любого возраста. Кроме того, с 2026 года увеличен период для рождения ребенка после продажи жилья: если ранее льготу предоставляли только при рождении второго ребенка в год сделки, то теперь это возможно до 30 апреля следующего года.
