В Госдуме рассказали, как семьям с детьми не платить НДФЛ при продаже жилья

25 апреля 2026, 08:05

Чаплин: семьи с детьми не платят НДФЛ при продаже жилья при покупке нового

Освобождение семей с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья возможно при своевременной покупке нового взамен проданного, при этом новая квартира должна быть большей площади. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.