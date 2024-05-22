ФНС заблокировала счёт хоккеиста Овечкина из-за долга в размере 49 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Хоккеист Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей, из-за чего счёт его ИП заблокировали. Об этом сообщает Mash.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин уже много лет живёт на две страны. В России он является владельцем личной международной хоккейной академии. Кроме того, он открыл ООО «Русская Машина», которое занимается оптовой продажей продуктов. Также Овечкин открывал ИП, которое занимается продажей спортивной одежды и других спорттоваров. Выяснилось, что за ИП имеется долг в размере 49 тысяч рублей. После проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина.
По данным Mash, российский хоккеист по контракту зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год. Кроме того, ещё около пяти миллионов долларов в год он получает за рекламу крупных брендов.
Читайте также:
Арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов
ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Филлипа Киркорова
SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова
Элина Позднякова