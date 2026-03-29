ФНС ответила, кого может коснуться блокировка счетов
Федеральная налоговая служба разъяснила в Max порядок применения меры по блокировке банковских счетов за непредставление налоговой декларации. Как сообщили в ведомстве, эта санкция распространяется не на всех физических лиц, обязанных отчитаться о доходах.
Речь идет только о тех налогоплательщиках, которые ведут предпринимательскую деятельность или занимаются частной практикой. В указанную категорию входят организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, чьи доходы связаны с профессиональной деятельностью.
В ФНС уточнили, что приостановка операций по банковским счетам возможна в случае, если такие налогоплательщики не подали декларацию в течение 20 дней после установленного срока. При этом служба заранее направляет уведомление о возможной блокировке, чтобы у граждан было время исполнить обязанность.
Крайний срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ в 2026 году — 30 апреля. Отчитаться необходимо, в частности, при продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, получении дорогостоящих подарков не от близких родственников, выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду или получении доходов из-за рубежа.
Уплатить налог, рассчитанный по декларации, нужно до 15 июля.
