ФНС ответила, кого может коснуться блокировка счетов

ФНС ответила, кого ждет блокировка счетов при непредоставлении декларации

Федеральная налоговая служба разъяснила в Max порядок применения меры по блокировке банковских счетов за непредставление налоговой декларации. Как сообщили в ведомстве, эта санкция распространяется не на всех физических лиц, обязанных отчитаться о доходах.