Финансовые трудности Косенко: долги растут, включая задолженность перед ФНС
У блогера Сергея Косенко выявили задолженность перед налоговой службой — сумма долга составляет около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.
При этом финансовые проблемы Косенко значительно шире. Ранее он сам рассказывал, что его бывшая супруга Sasha Belair предъявляла ему ежемесячные расходы в размере около 65 тысяч долларов (примерно 5,5 миллиона рублей).
Кроме того, общий долг блогера, по имеющимся данным, достигает 17 миллионов рублей. Также Косенко признавался, что ещё до развода занял около 80 миллионов рублей у друга, чтобы поддерживать роскошный образ жизни и демонстрировать его в социальных сетях.
На фоне этих обстоятельств даже относительно небольшой налоговый долг выглядит частью более масштабных финансовых трудностей.
