ФНС России ликвидирует «Родину» Земфиры*

Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина
Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидирует ООО «Родина», принадлежащее покинувшей Россию певице Земфире*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Точная причина закрытия компании не сообщается. Однако из открытых источников следует, что фирма с момента регистрации в 2023 году не проявляла никакой деловой активности.
Земфира* открыла эту компанию в мае 2023 года. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, фирма была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы «Машина времени».
В настоящее время певица проживает во Франции. Ранее по сети распространилась информация, что она получила гражданство этой страны. Однако сама исполнительница полностью отрицает эти «слухи».
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Земфира* открыла эту компанию в мае 2023 года. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, фирма была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы «Машина времени».
В настоящее время певица проживает во Франции. Ранее по сети распространилась информация, что она получила гражданство этой страны. Однако сама исполнительница полностью отрицает эти «слухи».
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Анастасия Чинкова