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ФНС России ликвидирует «Родину» Земфиры*

26 сентября 2024, 19:04
Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидирует ООО «Родина», принадлежащее покинувшей Россию певице Земфире*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Точная причина закрытия компании не сообщается. Однако из открытых источников следует, что фирма с момента регистрации в 2023 году не проявляла никакой деловой активности.

Земфира* открыла эту компанию в мае 2023 года. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, фирма была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы «Машина времени».



В настоящее время певица проживает во Франции. Ранее по сети распространилась информация, что она получила гражданство этой страны. Однако сама исполнительница полностью отрицает эти «слухи».

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Глава наукограда Тихомиров проверил после ремонта мастерские колледжа университета «Дубна»
Глава наукограда Тихомиров проверил мастерские колледжа университета «Дубна»
26 сентября 2024, 19:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава наукограда Максим Тихомиров осмотрел современное оборудование и отремонтированные мастерские колледжа Университета «Дубна», пообщался со студентами и педагогами. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации городского округа.
«Наша цель – не только качественно организовать процесс обучения, но и сделать всё, чтобы высококвалифицированные специалисты — электромонтёры, техники и системные администраторы, окончив колледж, остались работать в городе. Сегодня колледж закрывает огромные потребности наукограда. Без него у наших крупных предприятий не получилось бы показывать такие высокие результаты работы», – отметил Тихомиров.
Он также дал высокую оценку работе педагогического состава. Педагогам, мастерам и воспитателям присвоены почётные звания, вручены благодарственные письма и грамоты. О качестве работы коллектива колледжа говорит востребованность выпускников у работодателей, а также успехи студентов в конкурсах профессионального мастерства.
«За последние шесть – семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши обучающиеся завоёвывали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об уровне их подготовки. Это классные специалисты», – уверен исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.
Он добавил, что в вузе работают самоотверженные и вовлечённые в процесс преподавания педагоги.

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#образование
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Зайнуллин: повторное использование льготной ипотеки является нарушением
26 сентября 2024, 19:19

Фото% iStock/Diy13

Программы льготной ипотеки созданы для улучшения жилищных условий и имеют социально значимый характер, а их повторное использование является безусловным нарушением. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
Напомним, в Счётной палате по итогам аудита ипотечного рынка выяснили, что россиянин оформил на себя 26 льготных ипотечных кредитов.

«В данном случае льготная ипотека является субсидированной — то есть проценты доплачивались государством из бюджета», — пояснил Зайнуллин в беседе с RT.

По его словам, государство может подать иск о «возмещении необоснованного обогащения». Если человек получил льготную ипотеку, предоставив банку поддельные документы или ложные сведения, это может быть расценено как многократное мошенничество.

Зайнуллин добавил, что следствию предстоит выяснить, как именно были выданы такие ипотечные кредиты. Банки имеют инструменты для отслеживания кредитной активности клиентов, например, бюро кредитных историй. Однако, учитывая приведённую статистику, система не идеальна и нуждается в доработке.

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#ипотека
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#человек
#взнос
#льготная ипотека
#государство
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Дети из Курской области посетили аэродром в Кубинке и познакомились с лётчиками
26 сентября 2024, 18:41

Фото: Александра Степанова

20 детей из Курской области, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подольске, побывали с экскурсией на аэродроме в подмосковной Кубинке. Ребята осмотрели тренировочную базу пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» и познакомились с лётчиками.
Многие признались, что ждали чего-то вроде скучной выставки и осмотра нескольких десятков музейных экспонатов. Однако в итоге школьники увидели настоящее авиашоу, понаблюдав за тренировочными полётами. Они померили шлем пилота и даже забрались в кабину сверхзвукового истребителя.

Фото: Александра Степанова

«Мы являемся кураторами детского лагеря «Литвиново», постоянно взаимодействуем с ним, проводим экскурсии. Пока рассказываешь теорию, детям неинтересно. Но когда начинаем показывать непосредственно практику, они интересуются, залезают в кабину, задают вопросы», – рассказал старший лётчик пилотажной группы «Русские витязи» Валерий Соков.

Фото: Александра Степанова

Ранее сообщалось, что Подмосковье приняло более 900 жителей Курской области. В основном это дети, в том с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детдомов и домов ребёнка. Среди приезжих также мамы с малышами и пожилые люди с серьёзными диагнозами.

Фото: Александра Степанова

Всех курян разместили в пунктах временного содержания, организованных в детских оздоровительных лагерях в Клину, Подольске и городском округе Пушкинский, а также в пансионатах и центрах реабилитации Коломны и Ступина.

Фото: Александра Степанова

Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв, оставаться в Подмосковье куряне смогут сколько угодно долго. Для детей продумали всё, в том числе обучение, экскурсионные программы и занятия в кружках.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#дети
#курская область
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В Дубне завершают строительство масштабных инфраструктурных объектов
26 сентября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Обустройство участка велодорожки в деревне Ратмино подходит к концу. Специалисты приступили к финальному этапу – укладке отсева из гранитной крошки. Ход работ проверил глава Дубны Максим Тихомиров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Такой экологичный и водопроницаемый материал, как гранитная крошка, использовали для трассы «Вело1».
«Задача – максимально быстро, в течение недели, закончить этап и сдать, чтобы жители могли кататься, заниматься спортом. Погода позволяет это делать», – отметил Тихомиров.
Ускорил темпы работ и подрядчик на этапе от моста до Комсомольской набережной. Сейчас там идёт укладка щебнем в рамках подготовки дороги к асфальтированию. На участке от газового хозяйства до моста начинается установка бортового камня.

Помимо этого, в рамках объезда глава Дубны заехал в спорткомплекс «Руслан», где продолжается ремонт зала борьбы. На этой неделе подрядчик переходит к покраске. Также продолжается ремонт в раздевалках и душевых дворца спорта «Радуга», где работы завершатся в течение двух недель.

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#дубна
#строительство
#благоустройство
#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
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В РФ предложили считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз
26 сентября 2024, 18:01

Фото: iStock/Miljan Živković

Сенатор Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением и начислять россиянкам с детьми максимальные баллы при поступлении в вуз. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Кутепов отправил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. В нём он предложил сделать факт наличия детей личным достижением, но чтобы оно ушло в зачёт ребёнок должен быть рождён в течение года до подачи документов в вуз.

Кутепов подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить женщин с детьми возможностью получить высшее образование, а также станет движением в сторону поддержки рождаемости в стране.

По словам сенатора, предложенная им мера также станет профилактикой прерывания беременности и повысит статус семей с детьми. При этом она не требует выделения дополнительного финансирования.

В настоящее время индивидуальными достижениями при поступлении в вуз считаются окончание школы с отличием, победы в олимпиадах и спортивные успехи. За это абитуриентам начисляют дополнительные баллы.

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#вуз
#дети
#абитуриент
#ребёнок
#образование
#минобрнауки
#рождаемость
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Напавший на полицейского в Москве американец хотел просить политического убежища
26 сентября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Zolnierek

Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, перед заседанием суда отказался от американского гражданства. Он также попросил представителей посольства США покинуть зал суда.
Как передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости, перед заседанием судья разрешил прибывшим американским дипломатам переговорить с обвиняемым. Они подошли к Татеру и принялись расспрашивать его о состоянии дел, но он вдруг заявил, что не желает с ними разговаривать, так как больше не считает себя гражданином США, после чего попросил их покинуть зал.

По словам адвоката американца, тот прибыл в Россию с целью получения политического убежища из-за преследования у себя на родине компетентными органами. Он уже начал оформлять документы для получения убежища, однако из-за того, что был задержан и помещён в СИЗО, прервал процедуру.

Задержали Татера в середине августа в отеле Radisson. Будучи нетрезвым, он устроил там скандал, отказался предоставлять документы о том, где жил ранее. Американца отвезли в отдел полиции, где он ударил одного из правоохранителей.

В зале суда Татер заявил также, что не желает присутствия американских журналистов, «особенно из CNN», а также «представителей Украины». В этой просьбе судья ему отказал, объяснив, что процесс является открытым.

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#скандал
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#сизо
#новости
#гражданство
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Собянин объявил о закрытии летнего сезона «Московского долголетия»
В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие»
26 сентября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/PIKSEL

В столице завершился летний сезон проекта «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 26 сентября в своем Telegram-канале.
«В этом году он длился целых четыре месяца благодаря теплому сентябрю. Москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в августе в столице открылся экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат», Его гидами стали участники проекта «Московское долголетие», которые отучились в «Серебряном университете». Также за лето в Москве открыли 14 новых центров долголетия. Сейчас в столице для людей старшего возраста работают 134 таких центра.

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#проекты
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С 2022 года производительность технопарка в Московской области увеличилось в два раза
26 сентября 2024, 17:50

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Во время рабочего визита в Домодедово высокопоставленные гости посетили предприятие по производству высокотехнологичного навесного оборудования. Среди них были Наталья Чудакова, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, Валентин Усов, президент городской торгово-промышленной палаты, и Константин Сидоренко, прокурор города, сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
История компании началась в 1995 году, когда выпускники НИИ основали предприятие, продолжая традиции советской научной школы. Сегодня компания является единственным производителем высокотехнологичного навесного оборудования в России.

Предприятие серийно производит широкий ассортимент продукции, включая гидромолоты, ковши, вибропогружатели, вибротрамбовки, манипуляторные установки, а также оборудование для сельского хозяйства, лесного хозяйства и коммунальных нужд.

С момента основания компания выросла с трёх сотрудников до более чем 1200 работников. Завод занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров, и здесь организован полный производственный цикл.

Все продукты разрабатываются в собственном конструкторском бюро, а компоненты изготавливаются и собираются с использованием современных высокоточных технологий металлообработки.Компания сотрудничает с крупными российскими предприятиями и активно способствует повышению технической оснащённости и конкурентоспособности отечественного машиностроения. Экспортное направление также активно развивается, и навесное оборудование поставляется зарубежным партнёрам.

В сентябре 2022 года предприятие стало участником региональной программы «Земля за рубль», что позволило ему запустить новое производство в мае 2023 года, которое начало работать в полную силу в текущем году.

«Мы одни из первых в области, кто реализовал программу «Земля за 1 рубль» «под ключ». Появившийся благодаря ей цех уже функционирует и полноценно выдает продукцию. С 2022 года наша производительность увеличилась в 2 раза. В последующие 5 лет мы планируем войти в десятку лучших мировых производителей навесного оборудования», — рассказал директор технопарка по развитию Иван Василега.
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Назван срок открытия детской поликлиники в правобережной части Дубны
26 сентября 2024, 17:36

Фото: iStock/fizkes

Детскую поликлинику построят в центре правобережной части Дубны, медучреждение должно заработать в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Поликлиника войдёт в состав Дубненской больницы и будет расположена на пересечении улиц Энтузиастов и Вернова. Сейчас ведётся подготовка документов для выбора подрядчика на строительные работы», — говорится в сообщении.
Приём в поликлинике будут проводить как педиатры, так и узкопрофильные специалисты, кроме того, в медицинском учреждении предусмотрено отделение профилактики и восстановительного лечения.

Отмечается, что эта поликлиника крайне нужна жителям — они не раз говорили об этом в ходе встреч с главой городского округа Дубна Максимом Тихомировым и главврачом Дубненской больницы. Сейчас большинство специалистов ведёт приём маленьких пациентов в левобережной части Дубны — в поликлинике на улице Карла Маркса, и добираться туда из правобережного района крайне неудобно. Новая поликлиника решит эту проблему.

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#дубна
#поликлиника
#строительство
#дети
#максим тихомиров
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