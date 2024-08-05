Унижение депутата, потеря дохода и ссора с Литвиновой: Как живет Земфира* после бегства из РФ

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова)* прокомментировала слова бывшей спортсменки Светланы Журовой, которая принизила серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде. В материале «Радио 1» расскажем, как артистка живет сейчас и планирует ли возвращаться в Россию.
Земфира* ответила депутатуРанее Журова заявила, что спортсменки завоевали медали «для себя», и как она считает, «к стране это никакого отношения не имеет». Парламентарий добавила, что сами теннисистки в этом не виновны.
«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — написала Земфира* в соцсетях.
Шнайдер и Андреева завоевали серебро Олимпийских Игр в Париже в женском парном разряде. В финале их опередили итальянки Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
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Где сейчас живёт Земфира*Земфира покинула Россию сразу после начала спецоперации в 2022 году и отправилась во Францию. Там она живет со своей близкой подругой, заслуженной артисткой РФ Ренатой Литвиновой.
В феврале 2023 года Минюст РФ объявил Земфиру* иноагентом.
Рок-певица говорила, что после эмиграции хорошо живет. Земфира* призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует свободу.
Стоит отметить, что доходы певицы после отъезда из РФ серьезно упали. В России Земфира* довольно редко давала концерты, и те за солидные гонорары. Сейчас же в СМИ регулярно появляются сообщения об очередном выступлении артистки, причем не на самых престижных зарубежных площадках.
Штраф в РоссииКак писал Телеграм-канала «ПоСлухам», в конце июня Земфиру* заметили посетители одной из столичных стоматологических клиник.
Возникли предположения, что обратиться к медикам в России рок-звезде пришлось из-за дорогой стоматологии во Франции. Некоторые комментаторы написали, что боль в зубах «сильнее ее убеждений».
Позднее стало известно, что фото артистки в стоматологии было сделано еще в 2018 году и новость является фейком.
Также летом этого года сообщалось, что артистку оштрафовали за отсутствие оплаты за коммунальные услуги. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы отметили, что соответствующее решение вынес мировой суд Хорошевского района. Сумма штрафа не называлась.
Вернется ли Земфира* в РоссиюПосле появившихся слухов про возвращение Земфиры* в Россию от пользователей последовала негативная реакция. В комментариях к новости о приезде артистки россияне недоумевали, как иноагента пустили в РФ. Но как позже выяснилось, в страну она не возвращалась.
Сама Земфира о планах на возвращение в Россию не высказывалась.
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Ссора с ЛитвиновойВ сентябре прошлого года в интернете поползли слухи о ссоре с Литвиновой. По мнению критика Отара Кушанашвили, причиной тому стало поведение певицы. Тогда информагентства писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримёрка артистки осталась в неприглядном виде.
Как отмечал критик, кроме этого инцидента, исполнительница грубила подписчикам, а на публике могла кричать и размахивать руками.
12 января этого года Литвиновой исполнилось 57 лет. В этот же день её подруга Земфира* давала концерт на Пхукете. Актриса прилетела в Таиланд поддержать подругу и отметить день рождения. Судя по всему, сейчас подруги в хороших отношениях.
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*внесена Минюстом РФ в список иноагентов
Алина Юрчак