В Минтруда оценили идею о введении налога на тунеядство
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РБК выступил против введения налога на тунеядство.
Политик отметил, что не поддерживает такое предложение «внутренне».
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян выступают против введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Так, 59% респондентов высказались против такой меры, 33% – поддержали, а 8% затруднились с ответом.
Поддержка инициативы варьируется по возрастным группам: среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% опрошенных выступили против, тогда как среди старшего поколения (1948–1967 годов рождения) мнения разделились – 44% поддержали налог, а 47% – нет.
При этом 45% россиян считают необходимым принять закон, предусматривающий наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.
