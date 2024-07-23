Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

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Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и член Международного олимпийского комитета (МОК), не присутствует на сессии организации в Париже. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер.
«После окончания своего срока полномочий Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК. В августе 2016 года она была избрана в эту комиссию на восьмилетний срок. Кроме того, с 2023 года Елена Исинбаева является членом комиссии по олимпийскому образованию», — сообщили в РИА Новости ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК) .
Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. Она завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она стала бронзовым призёром.
МОК разрешил российским спортсменам участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, утвердив специальный флаг и гимн. Однако на церемонии открытия они не будут участвовать в параде атлетов, а их медали не будут учитываться в медальной таблице.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники искажают смысл олимпийского движения и наносят ущерб международному спорту».
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