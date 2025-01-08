Депутат ГД Свищев одобрил приезд Исинбаевой в Россию на похороны своего тренера

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Этот её поступок одобрил депутат Государственной думы Евгений Свищев.
Церемония прощания с Трофимовым прошла в Волгограде 8 января, напоминает издание «ВсеПроСпорт». Он умер 3 января в возрасте 80 лет. Проститься с наставником приехали множество его учеников, самая знаменитая из которых, конечно, Елена Исинбаева, которая постоянно проживает в Испании.
По словам Свищева, у великой спортсменки не было других вариантов, она должна была приехать проститься с тренером, который сделал из неё чемпионку, чьими рекордами восхищался весь мир. На траурную церемонию в Волгограде Исинбаева пришла с букетом белых роз.
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«Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву», — сказал российский парламентарий.
По словам Свищева, у великой спортсменки не было других вариантов, она должна была приехать проститься с тренером, который сделал из неё чемпионку, чьими рекордами восхищался весь мир. На траурную церемонию в Волгограде Исинбаева пришла с букетом белых роз.
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Александр Бойцов