ФНС заблокировала счета блогера Митрошиной из-за многомиллионных долгов
Федеральная налоговая служба заблокировала четыре счёта блогера Александры Митрошиной из-за долгов в размере более 207 млн рублей. Об этом стало известно «Постньюс».
По данным издания, счета Митрошиной в «Точке» и «Т-Банке» заморозили 21 августа. Еще два были заблокированы утром 22 августа.
«Причиной стал непогашенный долг перед ФНС на сумму 207 млн 576 тыс. рублей», — говорится в статье.
Напомним, Чертановский суд столицы продлил домашний арест Митрошиной до 8 сентября. Её обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ей запрещено общаться со всеми фигурантами дела и свидетелями, а также пользоваться интернетом и телефоном. Митрошиной можно поддерживать связь только с близкими родственниками.
Блогера задержали в Сочи 7 марта, через три дня суд отправил ее под домашний арест. Ей грозит до семи лет тюрьмы.