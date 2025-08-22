ФНС заблокировала счета блогера Митрошиной из-за многомиллионных долгов

22 августа 2025, 12:31

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала четыре счёта блогера Александры Митрошиной из-за долгов в размере более 207 млн рублей. Об этом стало известно «Постньюс».





По данным издания, счета Митрошиной в «Точке» и «Т-Банке» заморозили 21 августа. Еще два были заблокированы утром 22 августа.





«Причиной стал непогашенный долг перед ФНС на сумму 207 млн 576 тыс. рублей», — говорится в статье.