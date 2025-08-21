Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и её бывшему мужу

21 августа 2025, 19:55

Фото: iStock/simpson33

Троицкий суд Москвы продлил ещё на один месяц срок домашнего ареста блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) по уголовному делу о незаконном вывозе из России 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.