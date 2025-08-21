Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и её бывшему мужу
Троицкий суд Москвы продлил ещё на один месяц срок домашнего ареста блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) по уголовному делу о незаконном вывозе из России 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что аналогичное решение было вынесено в отношении её бывшего супруга Артёма Чекалина.
По версии следствия, блогер вместе с экс-мужем с помощью подложных документов вывела из России свыше 250 миллионов рублей. Изначально данная сумма считалась недоимкой по налогам, однако в процессе развода Чекалиным превратилась в дело о выводе средств за границу. Теперь полное погашение задолженности не будет основанием для прекращения преследования по уголовному делу.
Читайте также: