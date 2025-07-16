Арестованная Александра Митрошина объявила о запуске марафона, несмотря на запрет

16 июля 2025, 18:56

Муж арестованной Митрошиной объяснил пост о новом марафоне в её блоге

Александра Митрошина (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В соцсетях арестованного блогера Александры Митрошиной появился пост о запуске марафона, несмотря на запрет. Муж знаменитости объяснил ситуацию.





Весной этого года Митрошину задержали в аэропорту Сочи по прилёте из Дубая, где она проживала последние несколько лет. Блогеру предъявили обвинение в отмывании денег. Сейчас Александра находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом.



16 июля в её личном блоге неожиданно появился новый пост.





«У меня для вас суперновость, которой я просто не могу не поделиться! Последние недели я работала над этим проектом почти без остановки – продумывала детали, консультировалась с экспертами, и, конечно же, всё это время думала о вас. Именно вы вдохновили меня на этот шаг, и именно для вас я запускаю раздачу, о которой мечтала давно!», – сказано в сообщении.

«Это не она, она сидит дома и соблюдает правила, которые предписаны судом. Я вас очень прошу, не ведитесь на этот фейк. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить аккаунт, и предоставляем информацию следственным органам», – заявил мужчина в своих соцсетях.