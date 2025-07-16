Арестованная Александра Митрошина объявила о запуске марафона, несмотря на запрет
Муж арестованной Митрошиной объяснил пост о новом марафоне в её блоге
В соцсетях арестованного блогера Александры Митрошиной появился пост о запуске марафона, несмотря на запрет. Муж знаменитости объяснил ситуацию.
Весной этого года Митрошину задержали в аэропорту Сочи по прилёте из Дубая, где она проживала последние несколько лет. Блогеру предъявили обвинение в отмывании денег. Сейчас Александра находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом.
16 июля в её личном блоге неожиданно появился новый пост.
«У меня для вас суперновость, которой я просто не могу не поделиться! Последние недели я работала над этим проектом почти без остановки – продумывала детали, консультировалась с экспертами, и, конечно же, всё это время думала о вас. Именно вы вдохновили меня на этот шаг, и именно для вас я запускаю раздачу, о которой мечтала давно!», – сказано в сообщении.Поклонники и звёздные друзья Митрошиной поддержали этот пост. Однако некоторые пользователи Сети предположили, что страница была взломана, поэтому переходить по указанным ссылкам может быть опасно.
Позже муж блогера Тимур Кошкаров вышел на связь и подтвердил, что аккаунт жены действительно взломами.
«Это не она, она сидит дома и соблюдает правила, которые предписаны судом. Я вас очень прошу, не ведитесь на этот фейк. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить аккаунт, и предоставляем информацию следственным органам», – заявил мужчина в своих соцсетях.Он также заявил, что возмущён действиями злоумышленников, из-за которых Митрошина может получить новые обвинения.