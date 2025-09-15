ФНС заблокировала счета блогера Владимира Раевского*
Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета журналиста, блогера и телеведущего Владимира Раевского* из-за отсутствия отчётности по его ИП. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, счета Раевского* оказались заморожены в августе текущего года.
«Причиной стало отсутствие предоставления отчетности по действующему ИП, связанному с деятельностью в области искусства и организации развлечений», — говорится в материале.
Напомним, журналист раскритиковал российскую спецоперацию на Украине, после чего покинул родину и уехал в Израиль. В январе 2025 года его признали иноагентом.
Отмечается, что в РФ у Раевского* не осталось никаких источников дохода, кроме указанного ИП.
* признан в РФ иноагентом