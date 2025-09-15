ФНС заблокировала счета блогера Владимира Раевского*

15 сентября 2025, 10:01

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета журналиста, блогера и телеведущего Владимира Раевского* из-за отсутствия отчётности по его ИП. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, счета Раевского* оказались заморожены в августе текущего года.





«Причиной стало отсутствие предоставления отчетности по действующему ИП, связанному с деятельностью в области искусства и организации развлечений», — говорится в материале.