Достижения.рф

ФНС заблокировала счета блогера Владимира Раевского*

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета журналиста, блогера и телеведущего Владимира Раевского* из-за отсутствия отчётности по его ИП. Об этом пишет «Постньюс».



По данным издания, счета Раевского* оказались заморожены в августе текущего года.

«Причиной стало отсутствие предоставления отчетности по действующему ИП, связанному с деятельностью в области искусства и организации развлечений», — говорится в материале.

Напомним, журналист раскритиковал российскую спецоперацию на Украине, после чего покинул родину и уехал в Израиль. В январе 2025 года его признали иноагентом.

Отмечается, что в РФ у Раевского* не осталось никаких источников дохода, кроме указанного ИП.

* признан в РФ иноагентом
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0